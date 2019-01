Simon Schouten heeft maandagavond in het Twentse Haaksbergen de eerste marathon van het jaar op Nederlands natuurijs gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege naar Rixt Meijer.

De 28-jarige Schouten was na honderd rondes de sterkste in de eindsprint van een kopgroep van tien man. Arjan Stroetinga eindigde als tweede en Casper de Gier pakte een verdienstelijke derde plek.

De laatste twee jaar trok Schouten ook aan het langste eind bij de eerste marathon op natuurijs. Vorig jaar zegevierde de schaatser van Royal A-ware eveneens in Haaksbergen, terwijl hij in 2017 in Noordlaren als eerste over de finish kwam.

Veel topmarathonschaatsers deden dit jaar niet mee omdat ze al in Oostenrijk zijn. Op de Weissensee staan komende week onder meer de Open NK (zaterdag) en de Alternatieve Elfstedentocht (30 januari) op het programma.

"Het was jammer dat lang niet iedereen hier was, maar het was zeker een pittige race", zei Schouten in gesprek met de NOS. "Ik heb veel kopwerk moeten doen en veel gaten moeten dichtrijden. Het was daardoor moeilijk om mijn energie goed te verdelen."

Meijer troeft Groenewoud af over zestig ronden

Bij de vrouwen trok Meijer aan het langste eind. De schaatsster van Lasaulec kwam na zestig rondjes alleen over de streep. Favoriet Marijke Groenewoud moest zich tevredenstellen met de tweede plek en de top drie werd gecompleteerd door Elsemieke van Maaren.

Manon Kamminga, de winnares van vorig jaar, ontbrak. Ook Irene Schouten, die dit seizoen al elf wedstrijden op haar naam schreef, behoorde niet tot het deelnemersveld van 46 vrouwen.

"Het was gewoon op de gok gaan en niet nadenken'', zei een tevreden Meijer vlak na haar overwinning in Haaksbergen. "Het ijs hier was supergoed."

Haaksbergen troeft Noordlaren af

Maandagochtend bleek dat het ijs op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH 4 tot 5 centimeter dik is, ruim voldoende om een wedstrijd te houden. Haaksbergen troefde daarmee Noordlaren af.

Aanvankelijk waren vijf ijsbanen in de race om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Naast Haaksbergen en Noordlaren waren dat Nieuw-Buinen, Veenoord en Arnhem.

Vorig jaar had Haaksbergen ook al de primeur van de eerste marathon. Toen werd er op 28 februari gereden en waren er daarna nog marathons in Arnhem en Noordlaren.