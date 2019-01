De eerste marathon op Nederlands natuurijs van deze winter wordt maandagavond verreden in het Twentse Haaksbergen, zo heeft de KNSB maandagochtend bekendgemaakt.

Het ijs op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH is 4 tot 5 centimeter dik, bleek maandagochtend uit metingen. Dat is ruim voldoende voor het houden van een wedstrijd. "We hebben nog nooit zulk goed ijs gehad. Het ligt op het asfalt, er zit helemaal geen water onder'', zei een woordvoerder van de ijsclub op RTV Oost.

Kort na de meting in Haaksbergen trok Noordlaren zich terug. Het Groningse dorp hoopte ook op de organisatie van de eerste marathon, maar vanwege de ontoereikende kwaliteit van het ijs daar en de weerprognoses is dat niet mogelijk.

Aanvankelijk waren vijf ijsbanen in de race. Naast Haaksbergen en Noordlaren waren dat Nieuw-Buinen, Veenoord en Arnhem. Vorig jaar had Haaksbergen ook al de primeur van de eerste marathon. Toen werd er op 28 februari gereden en waren er daarna nog marathons in Arnhem en Noordlaren.

Geen vierdaagse op natuurijs

Omdat de weersvooruitzichten onzeker zijn, blijft het voorlopig bij de wedstrijd in Haaksbergen en komt er geen vierdaagse op natuurijs. De laatste keer dat de vierdaagse werd verreden was in december 2010.

De marathon in Haaksbergen begint maandag om 19.00 uur voor de vrouwen en een uur later gaan de mannen van start. Vorig jaar wonnen Simon Schouten en Manon Kamminga in de Overijsselse plaats.

Het deelnemersveld zal maandagavond naar verwachting niet heel sterk zijn. De meeste marathontoppers zitten al in Oostenrijk, waar ze zich voorbereiden op de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee van volgende week woensdag.

Komende donderdag is op het meer al de eerste grand prix, de zogeheten Aart Koopmans Memorial.