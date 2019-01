Kjeld Nuis en Ireen Wüst mogen dit jaar gewoon meedoen aan respectievelijk het WK sprint en het WK allround. Beide schaatsers hebben vrijdag van de Selectiecommissie Langebaan van de KNSB een aanwijsplaats gekregen.

Nuis diende daarvoor een verzoek in, omdat hij vorige week werd gediskwalificeerd bij het EK sprint in Collalbo. Dit gebeurde omdat hij op de 1.000 meter in de eerste bocht een stukje had afgesneden en daarbij een blokje had geraakt.

De Selectiecommissie Langebaan beschouwde de situatie van Nuis als zeer uitzonderlijk en geeft de aanwijsplaats aan hem, omdat hij al jaren tot de wereldtop behoort en met zijn deelname de kans op WK-goud het grootst is.

Nuis was woedend over zijn diskwalificatie en kreeg van de KNSB een officiële waarschuwing voor zijn "onbehoorlijke en onaanvaardbare" gedrag tegen een van de officials.

De Zuid-Hollander eindigde in het verleden drie keer op het podium bij het WK sprint. Hij werd in 2016 en 2018 tweede en in 2017 derde.

Wüst kwam niet verder dan vierde plek op EK allround

Wüst diende een verzoek voor een aanwijsplaats in, omdat ze vorige week niet verder kwam dan de vierde plek bij het EK allround in eveneens Collalbo.

De Selectiecommissie Langebaan hield in haar geval rekening met de dood van haar goede vriendin Paulien van Deutekom, waardoor ze volgens de commissie niet optimaal heeft kunnen presteren op het EK.

Wüst was bij TVM jarenlang de teamgenoot van Van Deutekom, die twee weken geleden op slechts 37-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

De Brabantse veroverde in het verleden maar liefst zes keer de wereldtitel allround. Ze was in zowel 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 als 2017 de sterkste.

Laatste tickets worden verdeeld in Heerenveen

Kai Verbij en Antoinette de Jong werden Europees kampioen sprint en allround en plaatsten zich zodoende automatisch voor het WK sprint (23 en 24 februari in Heerenveen) en het WK allround (2 en 3 maart in Calgary).

De derde en laatste tickets voor het WK sprint en het WK allround gaan naar de winnaar van het NK sprint en de winnares van het NK allround (26 en 27 januari in Heerenveen)

Bondscoach Jan Coopmans maakte vrijdag ook zijn selectie bekend voor de ploegachtervolging bij de WK afstanden in Inzell (7 tot en met 10 februari).

Bij de vrouwen viel de keus op Wüst, De Jong, Melissa Wijfje, Lotte van Beek en Joy Beune (reserve) en bij de mannen op Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries, Marcel Bosker en Chris Huizinga (reserve).