Kjeld Nuis wil weinig kwijt over de forse kritiek die shorttrackster Suzanne Schulting eerder deze week had op zijn gedrag bij het EK sprint. De tweevoudig olympisch kampioen liet zich in Italië gaan tegen een official.

Nuis werd wegens het afsnijden van een bocht gediskwalificeerd op de eerste 1.000 meter, waarna hij woedend verhaal ging halen. Hij greep de official onder meer bij zijn arm en pakte ook diens accreditatiekaart om te kijken welke naam erop stond.

"Wat ik van de opmerkingen van Schulting vond? Laat ik daar maar niks over zeggen. Ze zal het blijkbaar nodig hebben gehad. Nee, ik heb geen contact met haar gehad", zegt de Sportman van het Jaar donderdag tegen De Telegraaf.

Schulting liet maandag bij De Wereld Draait Door weten de actie van Nuis "te belachelijk voor woorden" te vinden. "Je hebt nu dat hele gedoe bij het voetbal dat je respect moet hebben voor de scheidsrechter, maar hij reageert zo", zei de Europees kampioene shorttrack, die vorige maand bij het Sportgala naast Nuis op het podium stond als Sportvrouw van het Jaar.

"Als wij als shorttracker zo zouden reageren, zouden we meteen een gele kaart krijgen. Het kan gewoon niet. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor jonge kinderen. Je wilt toch niet dat die kinderen dit ook gaan doen?"

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de woedende reactie van Kjeld Nuis op zijn diskwalificatie.

Nuis kreeg waarschuwing van KNSB

Eerder deze week kreeg Nuis van schaatsbond KNSB al een waarschuwing. Technisch directeur Remy de Wit stuurde de rijder van Team Jumbo-Visma een brief, waarin werd gesproken van "onbehoorlijk en onaanvaardbaar gedrag".

Een dag na het incident in Collalbo had Nuis al zijn excuses aangeboden aan de official en in gesprek met De Telegraaf laat de olympisch kampioen donderdag nogmaals weten te balen van zijn gedrag.

"Het was nooit mijn bedoeling om intimiderend over te komen. Daarom heb ik de volgende dag mijn excuses aangeboden en die heeft hij geaccepteerd. Achteraf hadden we het beter in een afgesloten ruimte kunnen oplossen", zegt hij.

Door zijn diskwalificatie moet Nuis hopen dat hij van de KNSB een aanwijsplek krijgt voor het WK sprint, dat op 23 en 24 februari in Heerenveen wordt gehouden.

Een geconcentreerde Kjeld Nuis aan de start bij het EK sprint in Collalbo. (Foto: Getty Images)