Sjinkie Knegt heeft dinsdag de intensive care van het Martini Ziekenhuis in Groningen verlaten. De shorttracker herstelt van ernstige brandwonden die hij onlangs opliep bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in Bantega.

"Sjinkie zet alles op alles om begin volgend seizoen weer op het ijs te staan. Hij is zijn vechtlust niet kwijt", zegt manager Dennis Klaster tegen De Telegraaf.

Knegt heeft brandwonden op zijn gezicht, zijn borst, zijn benen en zijn voeten, maar de ernst daarvan (eerste-, tweede- of derdegraads) is nog altijd onduidelijk.

Shorttrackcoach Jeroen Otter liet maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk al weten dat het de goede kant op gaat met Knegt.

"Als je naar de afgelopen honderd uur kijkt, dan gaat Sjinkie met heel grote stappen vooruit. Het mooie aan hem is dat hij mister positivo is. We gaan in mei op trainingskamp naar het buitenland en hij vertelde al dat hij er dan weer bij is", liet hij weten.

Knegt succesvolste Nederlandse shorttracker

De 29-jarige Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij werd wereldkampioen in 2015, Europees kampioen in 2012, 2015 en 2018 en veroverde twee medailles op de Olympische Spelen (brons op de 1.000 meter in 2014 en zilver op de 1.500 meter in 2018).

De Fries werd in 2015 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Hij kreeg toen de voorkeur boven springruiter Jeroen Dubbeldam en BMX'er Niek Kimmann.

Knegt raakte in december al zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen bij een ongeluk met een vorkheftruck, waardoor hij de EK in Dordrecht sowieso al zou missen.