Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB heeft Kjeld Nuis dinsdag per brief een waarschuwing gegeven voor diens gedrag van afgelopen weekend bij het EK sprint in Collalbo.

Nuis werd vrijdag op de eerste 1.000 meter gediskwalificeerd voor het afsnijden van een bocht en ging vervolgens woedend verhaal halen bij een official.

De 29-jarige rijder van Team Jumbo-Visma ging tekeer tegen de wedstrijdleider, pakte hem bij zijn arm en pakte ook diens accreditatiekaart om te zien hoe de man heette.

De Wit spreekt in zijn brief aan Nuis van "onbehoorlijk en onaanvaardbaar" gedrag. Voor de tweevoudig olympisch kampioen volgen geen sancties, maar hij krijgt dus wel een waarschuwing.

In Collalbo voerde De Wit al een aantal gesprekken met mensen die bij Nuis betrokken zijn. Hij wisselde van gedachten met onder anderen coach Jac Orie.

Nuis, die in zijn ongeldig verklaarde rit het baanrecord had aangescherpt, bood een dag na het incident al zijn excuses aan. "In volle emotie ben ik te ver gegaan", zei hij, al benadrukte hij ook het nog altijd oneens te zijn met de diskwalificatie.

Stevige kritiek van Suzanne Schulting

Het gedrag van Nuis leidde tot stevige kritiek van onder anderen Suzanne Schulting, die afgelopen weekend in Dordrecht Europees kampioene shorttrack werd en ook goud pakte op de 1.500 meter en de relay.

"Kjeld is een fantastische schaatser en ik heb veel respect voor hem, maar ik vind deze reactie van hem echt te belachelijk voor woorden", zei Schulting maandag in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Door zijn diskwalificatie moet Nuis hopen dat hij van de KNSB een aanwijsplek krijgt voor het WK sprint, dat op 23 en 24 februari in Heerenveen wordt gehouden.

Kjeld Nuis (links) in actie bij het EK sprint in Collalbo. (Foto: ANP)