Suzanne Schulting is niet te spreken over de manier waarop Kjeld Nuis vrijdag reageerde op zijn diskwalificatie bij het EK sprint in Collalbo. De kersverse Europees kampioen shorttrack vindt dat hij een grens heeft overschreden.

"Kjeld is een fantastische schaatser en ik heb veel respect voor hem, maar ik vind deze reactie van hem echt te belachelijk voor woorden", zei Schulting maandag in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

"Je hebt nu dat hele gedoe bij het voetbal dat je respect moet hebben voor de scheidsrechter, maar hij reageert zo. Als wij als shorttracker zo zouden reageren, zouden we meteen een gele kaart krijgen. Het kan gewoon niet. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor jonge kinderen. Je wilt toch niet dat die kinderen dit ook gaan doen?"

Nuis werd nadat hij het baanrecord op de 1.000 meter had verpulverd en de leiding in het algemeen klassement had veroverd, door de wedstrijdleiding uit de uitslag geschrapt omdat hij in de eerste bocht een stuk had afgesneden en daarbij een blokje had geraakt.

De Sportman van het Jaar in Nederland meldde zich na de bekendmaking van het besluit woedend bij de officials. Hij liet in woord en gebaar weten het totaal niet eens te zijn met de diskwalificatie en diende ook gelijk een protest in.

Nuis biedt excuses aan voor zijn gedrag

Nuis liet een dag later weten het nog altijd niet eens te zijn met het besluit van de wedstrijdleiding, maar hij bood toen wel zijn excuses aan voor zijn gedrag.

"Ik ben er nog altijd niet van overtuigd dat ik over de lijn ben gegaan, maar ik wil wel mijn excuses aanbieden. In de volle emotie ben ik te ver gegaan tegen de scheidsrechters, die ook maar hun werk doen. Ik baalde ervan dat ik hem heb vastgepakt toen hij wegliep. Daar heb ik ook sorry voor gezegd", zei hij tegenover de NOS.

Nuis eindigde door zijn diskwalificatie logischerwijs in de onderste regionen van het algemeen klassement en moet daarom hopen dat hij van schaatsbond KNSB een aanwijsplek krijgt voor het WK sprint, dat op 23 en 24 februari in Heerenveen wordt gehouden.

De 29-jarige geboren Leidenaar won vorig jaar goud op de 1.000 en 1.500 meter bij de Olympische Spelen in Pyeongchang en deed dat twee jaar geleden ook op beide afstanden bij de WK afstanden in Gangneung.