Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackers heeft maandag aangegeven dat Sjinkie Knegt goed herstelt van de ernstige brandwonden die hij vorige week opliep bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in Bantega.

"Als je naar de afgelopen honderd uur kijkt, dan gaat Sjinkie met heel grote stappen vooruit. Het mooie aan hem is dat hij mister positivo is. We gaan in mei op trainingskamp naar het buitenland en hij vertelde al dat hij er dan weer bij is", zei Otter in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

Knegt heeft brandwonden op zijn gezicht, zijn borst, zijn benen en zijn voeten, maar over de ernst daarvan (eerste-, tweede- of derdegraads) heerst op dit moment nog altijd onduidelijkheid.

"Hij moet nog minimaal twee weken in het ziekenhuis blijven voordat ze uitsluitsel kunnen geven over een huidtransplantatie. Hij zegt dat dat mooi niet gaat gebeuren. Hoe naïef dat misschien ook klinkt, ik denk dat hij dat zelf aardig aanvoelt", aldus Otter.

Otter zocht Knegt maandag voor het eerst op op de brandwondenafdeling in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij had die kans nog niet gekregen, omdat afgelopen weekend de EK shorttrack op het programma stond in Dordrecht.

"Ik had zijn vrouw vanmorgen aan de lijn om te vragen of er een mogelijkheid was dat ik langs kon komen. Ik hoorde aan haar stem: dit gaat echt de goede kant op. Ik fleurde er zelf ook van op."

Otter schrok toen hij kamer van Knegt binnenstapte

Otter werd van tevoren wel gewaarschuwd voor hoe hij Knegt zou aantreffen, maar toch schrok hij alsnog toen hij diens kamer binnenstapte.

"Zijn gezicht was ontbloot, maar dat was zwartgeblakerd met rode vlekken erin. Zijn lippen met blaren en al waren zo groot als welke filmster tegenwoordig dan ook. Maar hij was goed bij."

Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij werd wereldkampioen in 2015, Europees kampioen in 2012, 2015 en 2018 en veroverde twee medailles op de Olympische Spelen (brons op de 1.000 meter in 2014 en zilver op de 1.500 meter in 2018).

De 29-jarige Fries werd in 2015 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Hij kreeg toen de voorkeur boven springruiter Jeroen Dubbeldam en BMX'er Niek Kimmann.

Knegt raakte opvallend genoeg in december ook al zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen bij een ongeluk met een vorkheftruck, waardoor hij de EK in Dordrecht sowieso al zou missen.