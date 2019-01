Het EK shorttrack in Dordrecht stond voor een groot deel in het teken van Sjinkie Knegt, die sinds donderdag met ernstige brandwonden in het ziekenhuis ligt. Maar met goud voor Suzanne Schulting en goud en zilver op de relay was het vooral ook een heel succesvol toernooi voor de Nederlandse ploeg.

Vlak na de knappe zilveren medaille van de Nederlandse mannen op de relay kreeg Daan Breeuwsma het zondag even te kwaad na vier zware dagen.

"Ik had het even moeilijk vlak na de race", zei de 31-jarige routinier anderhalf uur later over zijn tranen. "Ik zat nog vol adrenaline en kreeg een camera voor mijn neus. Ja, toen kwam alles er even uit. Maar dat is niet zo erg, misschien is het juist wel mooi. Het was een beladen toernooi voor de hele ploeg. Als je dan kan afsluiten met zilver op de relay is dat super."

Ook bij bondscoach Jeroen Otter viel er zondag na de laatste afstand een last van zijn schouders. Het nieuws over Knegt had hem, net als zijn pupillen, hard geraakt. "Het was een zwaar weekend. Dit was wel een heel pittige", stelde Otter.

"Ik voelde me na afloop een soort michelinmannetje dat leegliep. Ik ben even tien minuten rustig gaan zitten met een colaatje. Ik was dit weekend aangeslagen, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan presteren. Twee keer goud en een keer zilver is geweldig."

'Sjinkie appte dat hij genoten had'

De Nederlandse shorttrackers besloten donderdag vrij snel na het horen van het nieuws over Knegt dat ze in Dordrecht zouden rijden voor hun ploeggenoot. "Dat heeft ons ons enorm geholpen", aldus Breeuwsma. "We hebben een supergoed toernooi gereden. Ik denk dat we echt heel trots moeten zijn."

De nieuwe Europees kampioene Suzanne Schulting droeg haar titel op aan Knegt, de vrouwen stonden op het hoogste podium van de relay met de tekst "voor jou Sjinkie" op hun telefoons en ook de mannen dachten na hun zilveren race aan de drievoudig Europees kampioen.

"We hebben nu iets tastbaars om aan Sjinkie te geven", aldus Breeuwsma, die al meer dan twintig jaar met Knegt schaatst en zijn beste vriend is. "Ha, niet dat hij die medaille wil, want dat interesseert hem niet. Maar het moment en alles eromheen maakt het heel mooi. Sjinkie heeft alles gevolgd, hij appte dat hij genoten heeft van het weekend. Het is fijn dat we hem wat moois hebben kunnen geven."

Knegt is normaal de afmaker van de mannenploeg in de relay. Zonder de kopman waren Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dennis Visser en Jasper Brunsmann ondanks een sterke race net niet opgewassen tegen olympisch kampioen Hongarije.

"Het was een superrelay, we hebben er het maximale uit gehaald", stelde Breeuwsma. "Met Sjinkie hadden we de Hongaren gewoon opgeraapt, dat weet ik zeker. Hij had hier geen moeite mee gehad."