De Nederlandse shorttracksters dragen hun gouden medaille op de relay bij de EK op aan Sjinkie Knegt. Onder aanvoering van Suzanne Schulting werd in Dordrecht zeer overtuigend gewonnen.

"Deze is voor Sjinkie", zei Schulting, die eerder op de middag individueel ook al de Europese titel had gepakt, namens de uitgelaten ploeg voor de camera van de NOS.

Knegt, die het toernooi in eigen land al moest missen door een blessure aan zijn been, liep donderdag ernstige brandwonden op toen er bij hem thuis iets misging bij het aansteken van de houtkachel. Hij verblijft sindsdien in het ziekenhuis in Groningen.

De 21-jarige Schulting was uitzinnig over de manier waarop de shorttracksters het goud binnenhaalden. In de slotrondes ging ze zelf soeverein aan kop.

"Dit is echt heel erg vet, en ik ben zo trots op de meiden. Goud in dit stadion is echt fantastisch. Ik had één doel en één taak, en dat was winnen. De laatste rondes gingen zó lekker en makkelijk, dat ik wist dat het 100 procent goed zat", zei ze.

"Het was stressvol, maar ik was er best relaxed onder. Ik hoefde niet met zes verschillende dingen bezig te zijn, maar alleen met winnen."

Van Kerhof: 'Het is zwaar geweest'

De gouden plak had voor Yara van Kerkhof extra waarde, want ze kende individueel een matig EK en zag vorig jaar dat antidopingbureau WADA een zaak tegen haar aanspande vanwege afwijkende bloedwaarden in haar biomedische paspoort. Uiteindelijk ging de zaak niet door en bleven eventuele sancties uit.

"Dit is supermooi. Het is inderdaad heel zwaar geweest, maar ik ben trots op hoe de meiden het individueel hebben gegaan. Daar geniet ik al van. Dat we nu met het team winnen, is echt fantastisch", aldus een geëmotioneerde Van Kerkhof.

Rianne de Vries was eveneens vol enthousiasme over de manier waarop het goud werd gepakt. "Ik wilde heel graag en wist dat we heel sterk waren, maar dat we het zó zouden winnen, had ik ook weer niet verwacht. We hebben laten zien dat we supersterk zijn."

Lara van Ruijven: "We waren niet bezig met verliezen, maar alleen met winnen. We hadden een goed plan en dat pakte supergoed uit. We wonnen dik."

Vorig jaar bij de Olympische Winterspelen pakte Oranje nog brons door de B-finale van de relay te winnen. Twee landen in de A-finale werden in Pyeongchang gediskwalificeerd. De Vries was toen nog reserve en Jorien ter Mors completeerde de Nederlandse ploeg.