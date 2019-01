Patrick Roest verwijt het zichzelf dat hij zondag naast zijn eerste Europese titel allround greep. De rijder van Team Jumbo-Visma moest concurrent Sven Kramer in het klassement voor zich dulden.

De ploeggenoten stonden in de slotrit van de 10 kilometer tegenover elkaar in de wetenschap dat Kramer in het klassement een voorsprong van 2,36 seconden had. Hoewel Roest de rit nipt won, kwam de eindzege van Kramer geen moment in gevaar.

"Voor mijn gevoel had ik de benen er niet voor. In de slotfase bleek ik toch nog energie over te hebben en kon ik Sven alsnog inhalen", zei de 23-jarige Roest naderhand voor de camera van de NOS.

"Ik ging technisch ook beter schaatsen. Mijn versnelling kwam echter net te laat. Ik ben een beetje dom geweest."

Roest ging het toernooi in als favoriet, want eind vorig seizoen veroverde hij in Amsterdam de wereldtitel allround. Bovendien had Kramer dit seizoen mede door een rugblessure nog geen 10 kilometer gereden.

'Wilde niet uit elkaar ploffen'

Voorafgaand aan de slotrit van de 10.000 meter in Collalbo dacht Roest dat het verstandig was om rustig te beginnen en niet meteen het uiterste van zichzelf te vragen.

"Ik wilde niet uit elkaar ploffen in de laatste ronde", zei hij. "Daardoor heb ik te bang en te angstig gereden. Dit is een wijze les geweest. Ik moet voortaan wat minder vaak naar mijn gevoel luisteren."

Kramer stelde in Italië zijn tiende Europese titel allround veilig. Eerder was hij de beste in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017. Zijn eerste titel pakte hij twaalf jaar geleden eveneens in Collalbo.

Achter kampioen Kramer en nummer twee Roest werd het podium gecompleteerd door de Noor Sverre Lunde Pedersen, die op de 10.000 meter ook Douwe de Vries nog voor zich moest dulden.