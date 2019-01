De Nederlandse vrouwen hebben zondag goud veroverd op de relay bij de EK shorttrack in Dordrecht. Bij de mannen was er zilver voor Nederland achter Hongarije.

Suzanne Schulting, Yara van Kerhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries wonnen de relayfinale met overmacht. Nederland kwam al vroeg op kop en reed op de 3.000 meter langzaam maar zeker bij de andere landen weg.

Italië en Frankrijk waren al snel kansloos door een valpartij. Hongarije kon het tempo niet bijbenen en werd derde. Alleen Rusland bleef enigszins bij Oranje in de buurt, maar kon de eerste plaats nooit bedreigen.

Eerder zondagmiddag had Schulting al individueel goud veroverd op het EK. Het is de eerste Europese titel voor de regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter.

Vorig jaar bij de Olympische Winterspelen pakte Oranje nog brons door de B-finale van de relay te winnen. Twee landen in de A-finale werden in Pyeongchang gediskwalificeerd. De Vries was toen nog reserve en Jorien ter Mors completeerde de Nederlandse ploeg.

Nederlandse mannen pakken zilver

Jasper Brunsmann, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dennis Visser pakten knap zilver bij de relay voor mannen. Ze moesten alleen het sterke Hongarije voor laten gaan.

Doordat Rusland en Frankrijk ten val kwamen, werd al snel duidelijk dat de Nederlandse ploeg met de Hongaren om het goud ging strijden. Nederland reed lange tijd aan de leiding, maar olympisch kampioen Hongarije drong constant aan.

Op anderhalve ronde voor het einde kwam de beslissende Hongaarse aanval. De Oost-Europeanen met de sterke broers Shaolin Sándor en Shaoang Liu gaven de leiding niet meer weg. Rusland pakte het brons.

Hongaar Liu zegeviert bij mannen

Hongarije heerste ook bij het individuele toernooi voor mannen. De 23-jarige Shaolin Sándor Liu bleef zijn drie jaar jongere broer Shaoang Liu voor.

Shaolin Sándor Liu won in Dordrecht de 1.500 meter, pakte zilver op de 500 meter en de 1.000 meter en werd vierde vierde op de afsluitende 3.000 meter superfinale.

Daarmee kwam hij uit op 84 punten, dertien punten meer dan Shaoang Liu. Het brons ging met 55 punten naar de Rus Semen Elistratov.

Shaolin Sándor Liu is de eerste Hongaar die de Europese titel pakt in het shorttrack. Hij is de opvolger van Sjinkie Knegt, die vorig jaar de beste was in Dresden. De Fries, die met ernstige brandwonden in het ziekenhuis ligt, was dit weekend niet in Dordrecht.

Breeuwsma bestraft in finale 1.000 meter

Daan Breeuwsma was bij afwezigheid van kopman Knegt de enige Nederlander die een A-finale bereikte. De ervaren Fries kwam zondag in de eindstrijd van de 1.000 meter als vierde over de streep, maar hij kreeg na de race een straf van de scheidsrechters omdat hij Thibaut Fauconnet had gehinderd.

Breeuwsma beëindigt het EK in eigen land op de elfde plek. Itzhak de Laat, die zondag werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de 1.000 meter, werd twaalfde en Dylan Hoogerwerf is de nummer 26 van het eindklassement.