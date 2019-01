Sven Kramer schaart zijn tiende Europese allroundtitel in een rijtje met zijn mooiste prijzen. De meervoudig olympisch kampioen troefde zondag Patrick Roest af in het Italiaanse Collalbo.

Voorafgaand aan de slotrit van de 10 kilometer had Kramer in het klassement een voorsprong van 2,36 op Roest, die de rit wel nipt won, maar het eigenlijk geen moment spannend maakte.

"Het ging best wel vlotjes. Toen ik op het grote bord zag dat Patrick eraan kwam, dacht ik wel even: kut. Gelukkig kon ik het pareren", zei een blije Kramer in zijn eerste reactie voor de camera van de NOS.

De Fries had door dat Roest niet in grootse vorm stak. "Hij reed al een keer een rondje van 31,0 en reed al te ver achter om me nog in te halen. Hij pakte me uiteindelijk nog op de meet. Prima."

De 32-jarige Kramer kampt al lang met rugproblemen en reed pas zijn eerste 10 kilometer van het seizoen. Daardoor vindt hij zijn titel in Collalbo bijzonder. "Dit is zeker weten een van de mooiste titels. Door het traject dat hieraan voorafgegaan is, is het een fijne bijkomstigheid dat ik het zo afsluit."

Het podium van het EK allround, met van links naar rechts Patrick Roest, Sven Kramer en Sverre Lunde Pedersen. (Foto: ANP)

'Dit durfde ik een maand geleden niet te denken'

Door zijn gebrekkige aanloop naar het EK allround had Kramer vooraf geen idee of hij goed genoeg was voor goud. "Hier had ik een maand geleden niet over durven nadenken. Ik wist echt niet hoe ik ervoor stond", zei hij.

"Dit was mijn eerste 10 kilometer sinds Amsterdam vorig jaar, dus heel zelfverzekerd was ik niet. Ik weet echter ook dat ik er al een stuk of vijftig heb gereden, als het er niet meer zijn. Die waren over het algemeen goed."

De rijder van Team Jumbo-Visma had zodoende een redelijk voorgevoel. "Na het NK is het beter gegaan en ik voel me hier altijd heel erg goed. Het is in de buitenlucht en de bochten zijn wat krapper. Dat ligt mij", aldus Kramer.

Hij merkte dat zijn trainingsarbeid zich dit seizoen uitbetaalt. "Je traint zoveel om het ook op te kunnen vangen als je een keer een half jaar of een jaar geblesseerd bent. Daar kan ik nu op teren."

Concurrent Roest moest genoegen nemen met zilver in Collalbo. De Noor Sverre Lunde Pedersen eindigde in het klassement als derde.