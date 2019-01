Jutta Leerdam is ervan overtuigd dat ze in de toekomst het EK sprint gaat winnen. De debutant eindigde zondag als vierde op haar eerste internationale toernooi bij de senioren.

"Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn", zei de net twintigjarige Leerdam tegen de NOS. "Ik heb een goed toernooi gereden, het gaat elke race beter. Dus ik mag blij zijn."

Leerdam moest in Collalbo de Oostenrijkse Vanessa Herzog (goud) en de Russinnen Daria Kachanova (zilver) en Olga Fatkulina voor laten gaan in het eindklassement. Ze was wel de beste Nederlandse door Sanneke de Neeling (vijfde) en Letitia de Jong (zesde) voor te blijven.

Op beide 1.000 meters eindigde Leerdam als tweede op het buitenijs in Collalbo. "Ik had niet verwacht dat ik tweede had kunnen worden in dit veld."

Leerdam focust zich op eigen groei

De wereldkampioene bij de junioren van 2017 overtreft dit jaar haar eigen verwachtingen. "Ik heb me overal voor geplaatst dit seizoen, dat had ik nooit verwacht. Nu rijd ik ook nog eens heel goed, dat is heel mooi."

De Zuid-Hollandse wil de komende jaren blijven groeien. "Daar ga ik me op focussen. Elk seizoen wil ik weer beter worden. Straks op de Olympische Spelen hoop ik op mijn best te zijn."

De Winterspelen van 2022 worden in het Chinese Peking gehouden.