Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zondag haar eerste Europese titel veroverd. De 21-jarige Nederlandse won voor volle tribunes in Dordrecht op imposante wijze de afsluitende 3.000 meter superfinale.

Schulting nam door haar zege in de superfinale de eerste plaats in het klassement weer over van de Russische Sofia Prosvirnova, die op de slotafstand niet verder kwam dan de vierde plek.

In de eindrangschikking heeft de kopvrouw van het Nederlandse shorttrack 76 punten. Het zilver ging naar Prosvirnova (57 punten) en het brons naar de Britse Elise Christie (47 punten).

Lara van Ruijven, die Schulting nog een beetje kon helpen, werd vijfde op de 3.000 meter superfinale en besluit het EK op de zevende plek. Yara van Kerkhof mocht niet starten op de slotafstand, omdat ze in het klassement niet bij de beste acht zat. De Zuid-Hollandse eindigt als zestiende bij het Europese toernooi in eigen land.

Schulting, die vorig jaar voor een primeur zorgde door Nederland op de 1.000 meter de eerste gouden medaille bij het shorttrack op de Olympische Spelen te bezorgen, stond één keer eerder op het eindpodium van een EK. In 2016 won ze brons in Sochi.

Ze is de tweede Nederlandse vrouw die zich Europees kampioen shorttrack mag noemen. Jorien ter Mors pakte in 2014 goud in het Duitse Dresden.

Straf in halve finale 1.000 meter deert Schulting niet

Schulting won zaterdag de 1.500 meter en eindigde als vierde op de 500 meter. Daardoor begon ze de slotdag van het EK op de eerste plek van het klassement, met acht punten voorsprong op de Poolse Natalia Maliszewska.

De Friezin verloor de leiding zondagmiddag in eerste instantie aan leeftijdsgenote Prosvirnova. Schulting pakte namelijk geen punten op de 1.000 meter omdat ze in de halve finales een straf kreeg voor het hinderen van de Française Tifany Huot-Marchand. Prosvirnova veroverde goud op de kilometer en had daardoor tien punten meer dan Schulting.

De Nederlandse wist dat ze aan een zege in de 3.000 meter superfinale genoeg had om Europees kampioen te worden. Ze reed vijf ronden voor het einde weg bij de concurrentie en haar voorsprong kwam niet meer in gevaar.