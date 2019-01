Sven Kramer is zondag in Collalbo voor de tiende keer in zijn loopbaan Europees kampioen allround geworden. De rijder van Team Jumbo-Visma hield op de afsluitende 10 kilometer genoeg marge in een rechtstreeks duel met concurrent en ploeggenoot Patrick Roest.

Voorafgaand aan de 10 kilometer had de 32-jarige Kramer in het klassement 2 seconden en 36 honderdsten voorsprong op Roest, die de rit wel met klein verschil won.

Lange tijd leek Kramer met ruim verschil op weg naar de zege, maar in de laatste meters troefde Roest de Fries toch nog nipt af: 13.26,45 om 13.26,88. Het podium op de 10.000 meter was volledig Nederlands, want Douwe de Vries eindigde in 13.35,87 als derde.

Kramer werd in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017 ook al Europees kampioen allround. Zijn eerste titel pakte hij twaalf jaar geleden eveneens in het Italiaanse Collalbo.

De 23-jarige Roest, die na een sterk 2018 als wereldkampioen allround op zijn eerste EK-goud joeg, moest in het klassement genoegen nemen met zilver. Het brons was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen, de nummer vier van de 10 kilometer (13.36,14).

Kramer leidde na winst op 1.500 meter

Eerder op de dag had Kramer al de leiding in het klassement gegrepen door winst op de 1.500 meter. Hij klokte 1.45,91 en bleef tegenstander Roest (1.46,06) voor. Pedersen werd toen derde met 1.46,73.

Roest begon de 1.500 meter als klassementsleider, maar reed een rommelige race. Kramer nam vanaf de start het initiatief. Hij gebruikte de ploeterende Roest, die net als op de 10 kilometer moeite leek te hebben om in het juiste ritme te komen, vooral in de laatste ronde als gangmaker.

De negenvoudig kampioen sprintte op het rechte stuk resoluut naar de toch wel onverwachte winst en stelde zijn gouden medaille later op de middag dus veilig op de 10 kilometer. Zaterdag had hij ook de 5 kilometer al gewonnen.

Het was pas de eerste 10.000 meter van dit seizoen voor Kramer. De meervoudig olympisch kampioen moest de langste afstand eerder dit jaar steeds laten schieten vanwege rugproblemen, terwijl Roest in november in Thialf zijn persoonlijk record aanscherpte tot 12.47,89.