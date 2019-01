Ireen Wüst vindt dat ze dit weekend op het EK allround een mooi eerbetoon heeft gebracht aan haar overleden vriendin en oud-collega Paulien van Deutekom. Na een emotioneel heftige periode werd ze vierde in Collalbo.

"Dit is de eerste vierde plek in mijn carrière waar ik trots op mag zijn", zegt Wüst tegen de NOS. Ze was dinsdag aanwezig bij de uitvaart van Van Deutekom, die op 37-jarige leeftijd overleed. Vrijdag en zaterdag reed ze het EK in Italië om haar goede vriendin te eren.

"Ik heb gedaan wat ik kon doen en ik heb alles gegeven. Ik denk dat het een mooi eerbetoon was. Ik heb veel aan haar gedacht", zegt de 32-jarige Brabantse.

Voor het EK begon, vertelde Wüst dat de uren slaap in de afgelopen dagen "op één hand te tellen waren". "Dit was mijn zwaarste toernooi ooit, maar dat is allemaal verklaarbaar", zei ze na de afsluitende 5.000 meter.

Wüst moest in Collalbo winnares Antoinette de Jong, de Tsjechische Martina Sáblíková (zilver) en de Italiaanse Francesca Lollobrigida (brons) voor zich dulden in de eindstand.

"Ik vind eigenlijk dat alle aandacht nu naar Antoinette zou moeten uitgaan", vindt Wüst, die vijf keer Europees kampioen allround werd.

Het podium van het EK allround. (Foto: ANP)

Wüst vindt dat ze op WK thuishoort

Wüst had bij de eerste drie moeten eindigen om zich al te plaatsen voor het WK allround, het toernooi dat ze zes keer won en waarbij ze de laatste twaalf keer op het podium stond.

Ze weet niet of ze zich nu via het NK moet plaatsen of dat de KNSB haar op basis van het EK toch voor het WK selecteert. "Ik denk dat ik onder normale omstandigheden op een WK thuis hoor, maar het is niet aan mij. Ik laat het aan de keuzeheren."

Eind januari wordt het NK allround verreden. Wüst zegt dat de WK afstanden in Inzell begin februari het eerstvolgende toernooi is waar ze om de titels mee wil doen. "Maar eerst even bijtanken en goed slapen. Dat heb ik nu heel hard nodig."