Vanessa Herzog heeft zich zondag op overtuigende wijze tot Europees kampioene sprint gekroond. De titel voor de Oostenrijkse kwam in de afsluitende 1.000 meter niet meer gevaar, terwijl Jutta Leerdam als vierde eindigde in het algemeen klassement.

De 23-jarige Herzog is de opvolger van de inmiddels gestopte Tsjechische Karolína Erbanová, die twee jaar geleden de eerste Europees kampioene sprint ooit werd.

Bovendien is ze de tweede Oostenrijkse ooit met een internationale titel in het schaatsen. Emese Hunyady werd in 1993 al Europees kampioene allround en een jaar later wereldkampioene allround.

Het zilver was zondag een prooi voor de Russische Daria Kachanova, die op de afsluitende 1000 meter Olga Fatkulina (brons) voorbij ging.

De twintigjarige Leerdam had zich bij een podiumplaats al verzekerd van een ticket voor het WK sprint van eind februari in Thialf, maar moest genoegen nemen met de vierde plek. Sanne de Neeling eindigde als vijfde en Letitia de Jong werd zesde. De Nederlandse tickets voor het WK sprint worden verdeeld bij het NK sprint, eind januari in Heerenveen.

Kachanova rijdt baanrecord

Herzog ging vanaf de eerste 500 meter aan de leiding in Collalbo en nadat ze zondag ook de tweede 500 meter had gewonnen, was zo goed als zeker dat ze de titel zou pakken.

Op de afsluitende 1.000 meter kwam Herzog niet meer in de problemen, al won ze niet. Kachanova was met een baanrecord de snelste in 1.15,21 en stootte daarmee Fatkolina, die met 1.16,46 de vierde tijd reed, van de tweede plaats af.

Herzog klokte de derde tijd (1.15,89), achter nummer twee Leerdam (1.15,76). De Neeling werd vijfde (1.16,53) en De Jong zesde (1.17,57).