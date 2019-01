EK shorttrack ·

Bij de EK shorttrack zijn de halve finales van de 1.000 meter onderweg en er is slecht nieuws voor Nederland. Suzanne Schulting krijgt een straf en is klaar. Lara van Ruijven is wel door en gaat de A-finale rijden, terwijl Yara van Kerkhof het niet redt en in de B-finale in actie moet komen.