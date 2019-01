Sven Kramer ziet het als een voordeel ten opzichte van Sverre Lunde Pedersen dat hij zondag op de slotdag van het EK allround in Collalbo tegen Patrick Roest rijdt op 1.500 meter. Maar de Fries benadrukt dat de directe confrontatie met zijn landgenoot ook verkeerd kan uitpakken.

De 32-jarige Kramer, die tweede staat in het algemeen klassement, moet op de 1.500 meter veertien honderdste goedmaken op Roest om de leiding over te nemen. Pedersen staat daar heel dichtbij, met 21 honderdste achterstand op Roest. De Noor rijdt op de 1.500 meter tegen zijn landgenoot Havard Bökko, die op grote achterstand vierde staat.

"Ten opzichte van Pedersen is het zeker een voordeel dat Roest en ik tegen elkaar rijden", zegt Kramer tegen de NOS. "Maar ik weet niet of het voor zowel Patrick als ik goed gaat uitpakken. We weten zeker dat er een goede tijd komt, maar je kunt elkaar ook kapotrijden."

Roest, die jaagt op zijn eerste EK-titel, lijkt op papier sterker dan Kramer op de 1.500 meter. Op de afsluitende 10 kilometer is Kramer meer de specialist, maar door rugproblemen in de eerste weken van het seizoen reed hij de langste afstand deze jaargang nog niet.

"Toch denk ik dat mijn 10 kilometer nu wel oke is", zegt Kramer. "We gaan het zien, eerst die 1.500 meter maar eens rijden. Het kan echt alle kanten op vandaag."

Kans op sneeuw in Collalbo

Ook Roest denkt dat Kramer, die voor de tiende keer Europees kampioen allround kan worden, ouderwets sterk kan rijden op de 10.000 meter. "Waarschijnlijk rijdt hij gewoon een hele goede 10 kilometer", aldus Roest, die zaterdag op de 5.000 meter werd afgetroefd door zijn ervaren ploeggenoot van Team Jumbo-Visma.

"Het is in ieder zeker dat het een heel spannende dag wordt", beseft Roest. "Na de 1.500 meter zal het nog niet beslist zijn."

Overigens kan het weer een grote rol gaan spelen op de slotdag van het toernooi in Collalbo, want in de loop van de zondag is er kans op sneeuw in het Italiaanse stadje.

"Misschien pakt dat voor mij heel slecht uit, maar ik zou het alleen maar mooi vinden als we in de sneeuw moeten rijden", zegt Kramer. Zijn concurrent Roest is voorzichtiger. "Als de omstandigheden voor iedereen hetzelfde zijn, is het leuk", zegt hij. "Maar als het halverwege de ritten gaat sneeuwen niet, want dat zijn de omstandigheden per rijder te verschillend."

De 1.500 meter begint zondag om 12.58 uur in Collalbo en de tien kilometer gaat om 14.25 uur van start. Bij de vrouwen kroonde Antoinette de Jong zich zaterdag al tot Europees kampioen allround.