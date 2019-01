Itzhak de Laat kende zaterdag een dag om snel te vergeten bij de EK shorttrack, want op de 1.500 meter ging hij in de halve finales onderuit en op de 500 meter hinderde hij zijn ploeggenoot Daan Breeuwsma. Zondag aast de 24-jarige Nederlander op revanche.

Breeuwsma noemde het "de domste rit van de dag". De ervaren Fries reed op de 500 meter in dezelfde kwartfinale als De Laat en de twee landgenoten streden meer tegen dan met elkaar, met de uitschakeling van Breeuwsma tot gevolg.

"Daan haalde me in en ik dacht dat ik hem terug kon pakken, maar vervolgens reden we elkaar bijna de baan uit. Dat was natuurlijk niet mijn bedoeling", aldus De Laat. "Het is een ongeschreven regel dat je dat niet doet bij een teamgenoot, maar in het heetst van de strijd koos ik te veel de aanval. Dat neem ik mezelf kwalijk, het was mijn fout."

Breeuwsma eindigde als derde in de kwartfinale, terwijl alleen de eerste twee door mochten naar de halve finales. Het oudste lid van de Nederlandse EK-ploeg was direct na de race allesbehalve blij met zijn teamgenoot.

"We hadden er na afloop wat woorden over, want het was gewoon dom", stelde de 31-jarige Breeuwsma. "We hebben elkaar even vervloekt, maar op een gegeven moment zei Jeroen (bondscoach Jeroen Otter, red.): 'Nu is het klaar.' Ik was even gefrustreerd, maar ik denk dat dat geen probleem is. We hebben ook weer samen de halve finale van de relay gereden en dat ging met een eerste plek goed."

De Laat gaf direct na de kwartfinale van de 500 meter toe dat hij fout zat. "Ik zei meteen na de race sorry tegen Daan. Het was niet handig, maar ik kon er op dat moment ook niks meer aan doen."

'Ik verneukte het heel lullig'

De geboren Leeuwarder eindigde als tweede in de kwartfinale, waardoor hij wel door mocht naar de halve finales van de 500 meter. Daarin werd hij derde, wat niet genoeg was voor een plek in de A-finale.

De Laat sloot de tweede dag van het EK daardoor af zonder finaleplek, nadat hij vrijdag veel vertrouwen had getankt door alle drie zijn voorrondes te winnen. De Fries viel eerder op zaterdag in zijn halve finale van de 1.500 meter na een mislukte inhaalactie op de Brit Farrell Treacy.

"Ik voelde dat ik de finale kon halen op de 1.500 meter, maar ik verneukte het heel lullig", aldus De Laat. "Het was een te risicovolle actie op die Brit, dat was gewoon stom. Maar daardoor lag ik er wel direct keihard uit."

De nummer twee van de NK shorttrack van vorige week staat zo halverwege de EK 'slechts' op een tiende plek in het klassement met twee punten.

"Ik had voor dit weekend gezegd dat ik A-finales wilde rijden, maar zaterdag stond ik op de 500 meter toch weer in zo'n verdomde B-finale", zei De Laat. "Zondag wil ik revanche nemen. Ik heb nog de 1.000 meter en de finale van de relay, daar ga ik mijn uiterste best op doen."

Relayfinale slotstuk van EK in Dordrecht

De slotdag van de EK in Dordrecht begint om 14.47 uur met de kwartfinales van de 1.000 meter voor vrouwen. De mannen rijden de finale van de 1.000 meter (16.21 uur), gevolgd door de 3.000 meter superfinale voor de top acht van het klassement (16.54 uur).

De relayfinales zijn het slotstuk van het toernooi. Nederland heeft zich zowel bij de mannen als de vrouwen geplaatst voor de eindstrijd van de aflossing.