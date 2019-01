Suzanne Schulting ligt halverwege de EK shorttrack in Dordrecht op koers voor haar eerste Europese titel, vooral door een zeer fraaie gouden medaille op de 1.500 meter.

De 21-jarige Schulting reed in de eerste A-finale van het toernooi in eigen land naar de winst door een mooie inhaalactie. Met nog twee rondes te gaan flitste ze van de derde naar de eerste plek, waardoor ze voor het eerst in haar carrière afstandsgoud won bij een Europees kampioenschap.

"Het is heel vet om het eerste goud te winnen van dit EK", zei de Friezin aan het einde van de tweede dag in Dordrecht. "Dit is waar je naartoe bouwt, om op zo'n toernooi de titel te pakken. Ja, er viel wel een beetje een last van mijn schouders af."

Schulting koos in de A-finale van de 1.500 meter op intuïtie voor een actie binnendoor bij de Britse Elise Christie en de Française Tifany Huot-Marchand.

"In eerste instantie wilde ik buitenom gaan, omdat dat de veiligste manier is. Maar als je ziet dat de situatie er niet naar is, moet je een andere beslissing nemen. In een split second koos ik ervoor om binnendoor te gaan. Ik merk dat ik zo makkelijk snelheid maak, het voelt heerlijk om zulke acties te plaatsen."

'Deze is voor Sjinkie'

Een geëmotioneerde Schulting zei direct na haar gouden race dat de titel voor Sjinkie Knegt was. De kopman van het Nederlandse shorttrack ligt in het ziekenhuis met ernstige brandwonden.

"Op het moment dat ik na mijn 1.500 meter bij Jeroen (bondscoach Otter, red.) kwam, zeiden we tegen elkaar: 'Deze is voor Sjinkie.' Dat was ook het eerste wat op dat moment door mijn hoofd schoot."

Schulting had vrijdag via WhatsApp kort contact met Knegt. "Hij stuurde: 'Hoe is het gegaan, topper?' Dat gaf een goed gevoel. Sjinkie is mijn maatje en het is fijn om voor hem goud te winnen."

'Allroundtitel staat voor mij op één'

Op de 500 meter wist Schulting ook de A-finale te bereiken, maar daarin ging het niet vlekkeloos. De olympisch kampioene op de 1.000 meter kwam in de laatste ronde in aanraking met landgenote Lara van Ruijven, waarna ze viel. De vierde en laatste plaats was daardoor haar deel.

"Dat was een kwestie van een gebrek aan race-ervaring", aldus Schulting. "Ik denk dat ik op de 500 meter nog niet eens vijf finales op topniveau heb gereden. Ik maakte nu de verkeerde beslissing door binnendoor te gaan op het moment dat Lara ook binnendoor wilde."

De Nederlandse kopvrouw was de teleurstelling over haar valpartij al snel kwijt. Met 42 punten gaat ze aan de leiding in het klassement van het EK. De Poolse winnares van de 500 meter, Natalia Maliszewska, volgt op acht punten met zondag nog een 1.000 en een 3.000 meter superfinale te gaan.

"Ik was vandaag de enige rijdster die op de 1.500 meter én de 500 meter in de finale stond", stelde Schulting, die in Dordrecht jaagt op haar eerste Europese titel.

"Ik heb inderdaad wat punten verspeeld op de 500 meter, maar ik lig gewoon goed op schema. Het is nu zaak om de focus vast te houden, want morgen moet ik er weer staan. Natuurlijk wil ik graag goud winnen op individuele afstanden, zoals me vandaag gelukt is, maar het gaat voor mij om de allroundtitel. Die staat voor mij absoluut op één."

Lara van Ruijven en Suzanne Schulting komen in aanraking met elkaar in de finale van de 500 meter. (Foto: ANP)

Van Ruijven baalt ondanks brons

Van Ruijven zorgde voor de tweede Nederlandse medaille op zaterdag door brons te winnen op de 500 meter. De 26-jarige Zuid-Hollandse was desondanks niet tevreden.

"Het ging de hele dag supergoed en ik ben blij met mijn race in de finale van de 500 meter, maar ik ging vol voor goud. Daarom baal ik heel erg."

Van Ruijven, die in het klassement zesde staat met dertien punten, weet niet precies wat er gebeurde tussen haar en Schulting. "Het was een beetje pech. We raakten elkaar en daardoor kon ik mijn actie op Maliszewska niet doorzetten. Ik was blij dat ik bleef staan, maar brons was niet waar ik voor kwam."