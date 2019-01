Kai Verbij is trots op zijn Europese titel sprint, maar is vooral blij dat hij behalve het eindklassement ook eens een afstand wint op een groot toernooi. Hij won er in Collalbo zelfs drie.

De Zuid-Hollander van Team Reggeborgh legde de basis voor zijn tweede Europese titel - hij won twee jaar geleden zowel de Europese als de wereldtitel - op de eerste dag. Verbij won vrijdag zowel de 500 meter als de 1.000 meter.

Een dag later sloeg hij opnieuw toe op de kortste sprintafstand, waarna hij aan een tweede plek op de 1.000 meter voldoende had voor de titel. Bij zijn vorige twee titels won hij geen enkele afstand, maar was hij wel de meest constante.

"Het is mooi dat het hier nu wel lukt", zei Verbij tegen de NOS. "Ik ben heel tevreden dat ik hier drie keer heb kunnen winnen. Ik weet hoe lastig het is om een titel te winnen, dus het is mooi om dit mee naar huis te kunnen nemen."

'Hoefde geen 10 te schaatsen voor titel'

Verbij liet in het eindklassement de Noren Havard Lorentzen (tweede) en Henrik Rukke (derde) achter zich. Omdat zijn marge groot was, hoefde hij op de slotafstand niet eens voluit te gaan. "Ik moest gewoon een strakke race rijden en niet te veel risico nemen. Desondanks was het een prima tijd."

De afstand werd gewonnen door Thomas Krol, die een nieuw baanrecord reed. Verbij was naar eigen zeggen niet uit op een nieuwe toptijd. "De titel was belangrijker, bovendien weet ik niet of ik een record had kunnen rijden. Ik hoefde geen 10 te schaatsen, een 6 of 7 was genoeg en ik heb me aan die opdracht gehouden."

Verbij is door zijn Europese titel automatisch geplaatst voor het WK sprint, dat op 23 en 24 februari in Heerenveen plaatsvindt. Kjeld Nuis, die vrijdag op de 1.000 meter werd gediskwalificeerd, moet hopen dat hij voor dat toernooi een aanwijsplek krijgt van schaatsbond KNSB.