De Nederlandse mannen hebben zich zaterdag bij de EK shorttrack in Dordrecht geplaatst voor de finale van de aflossing. Individueel wisten de Nederlanders geen A-finales te bereiken. ​De Hongaarse broers Shaolin Sándor Liu (1.500 meter) en Shaoang Liu (500 meter) verdeelden de eerste gouden medailles.

Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dennis Visser eindigden in de halve eindstrijd van de aflossing als tweede achter Hongarije. De equipe liet Letland en Turkije achter zich.

Het was de enige finaleplek die de Nederlandse mannen zaterdag mochten vieren. Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf en De Laat strandden op de 1.500 meter in de halve finales. Op de 500 meter reikte De Laat het verst met een halvefinaleplek. Hoogerwerf en Breeuwsma bleven op de kortste afstand steken in de kwartfinales.

Breeuwsma reed op de 1.500 meter wel de B-finale, waarin hij tweede werd. Dat was goed voor de negende plaats in de einduitslag, wat net geen punt(en) oplevert voor het klassement. Op de 500 meter was De Laat de beste Nederlander met een zevende plaats (derde in de B-finale).

De 24-jarige De Laat is in het klassement ook de beste Oranje-rijder. De Fries staat tiende met twee punten. Breeuwsma is de nummer dertien en Hoogerwerf staat 27e.

Hoogerwerf plaatste zich vrijdag in tegenstelling tot zijn landgenoten niet voor de finalerondes van de 1.000 meter, waardoor zijn individuele toernooi klaar is. De Laat en Breeuwsma komen zondag nog wel in actie.

Shaolin Sándor Liu en Shaoang Liu vieren hun medailles op de 1.500 meter. (Foto: ANP)

Broers Liu gaan samen aan de leiding

De 23-jarige Shaolin Sándor Liu pakte goud op de 1.500 meter en zilver op de 500 meter. Zijn drie jaar jongere broer Shaoang Liu werd tweede op de 1.500 meter en won de 500 meter. Beide Hongaren hebben daardoor 55 punten in het klassement.

De Rus Semen Elistratov (derde op de 1.500 meter, zesde op de 500 meter) staat derde. Met zestien punten heeft hij al een straatlengte achterstand op de broertjes Liu.

Het EK is een allroundtoernooi. De shorttracker die zondag na de 1.500, 500, 1.000 en 3.000 meter superfinale de meeste punten heeft verzameld, is Europees kampioen. De finale van de 1.000 meter en de superfinale zijn zondag.

Sjinkie Knegt is niet in Dordrecht. De drievoudig Europees kampioen liep donderdag ernstige brandwonden op aan zijn gezicht, borst, benen en voeten doordat zijn kleding en baard vlam vatten tijdens het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega. Hij zal nog weken in het ziekenhuis moeten blijven.