Antoinette de Jong is emotioneel en trots na het veroveren van de eerste Europese titel allround uit haar loopbaan. De schaatsster van Team Jumbo-Visma was overtuigend de sterkste op de buitenbaan van het Italiaanse Collalbo.

"Hier heb ik heel lang naartoe gewerkt en dit is waar je als klein meisje van droomt. Nu het is gelukt, word ik er emotioneel van", zei De Jong vlak na de afsluitende 5.000 meter in gesprek met de NOS.

De 23-jarige Friezin begon het EK vrijdag al sterk met zeges op de 500 en 3.000 meter, waarna ze zaterdag ook de 1.500 meter op overtuigende wijze in haar voordeel besliste.

De Jong begon daardoor met een riante voorsprong aan de beslissende 5.000 meter - Francesca Lollobrigida en Martina Sáblíková stonden op respectievelijk 12,25 en 21,31 seconden - maar ze wilde desondanks niet te vroeg juichen.

"Ik was heel nerveus. Dit EK was voor mij zo anders dan in de voorgaande jaren. Normaal ben ik aan het jagen op de hoger geplaatste schaatssters, maar nu werd er vanaf het begin op mij gejaagd", aldus De Jong.

'Ik kan het eigenlijk nog niet geloven'

De Nederlandse eindigde de 5.000 meter als tweede op ruim negen seconden van Martina Sábliková, wat meer dan genoeg was om na twee bronzen plakken (2016 en 2017) voor het eerst in haar loopbaan goud te veroveren op het EK allround.

"Na mijn finish besefte ik nog niet dat ik Europees kampioen was geworden en nu kan het ik ook eigenlijk nog niet geloven", bekende De Jong. "Ik ga in elk geval met een heerlijk gevoel naar huis."

De Jong kwalificeerde zich dankzij haar Europese titel rechtstreeks voor het WK allround van begin maart in het Canadese Calgary. In 2016 pakte ze brons op dat mondiale toernooi.