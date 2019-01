Suzanne Schulting gaat halverwege het EK in Dordrecht aan de leiding in het klassement. De 21-jarige shorttrackster won zaterdag de 1.500 meter en werd na een val in de finale vierde op de 500 meter. Lara van Ruijven pakte brons op de kortste afstand.

Schulting probeerde in de laatste ronde van de A-finale van de 500 meter langs de Poolse Natalia Maliszewska en Van Ruijven te komen, maar ze raakte uit balans en kon een valpartij niet voorkomen. Een vierde en laatste plaats was daardoor het maximaal haalbare.

De 26-jarige Van Ruijven eindigde achter Maliszewska en de Italiaanse Martina Valcepina als derde en pakte zo voor de tweede keer in haar loopbaan een afstandsmedaille op een EK. Drie jaar geleden won ze zilver op de 500 meter in Sochi.

Schulting heeft met zondag nog een 1.000 meter en een 3.000 meter superfinale op het programma 43 punten in het klassement. Maliszewska, die op de 1.500 meter geen punten pakte door een twaalfde plek, staat tweede met 34 punten. De Britse Elise Christie, tweevoudig Europees kampioene, is met 21 punten derde. Van Ruijven, tiende op de 1.500 meter, is de nummer zes met dertien punten en heeft ook nog zicht op het podium.

Yara van Kerkhof, de derde Nederlandse, strandde zaterdag twee keer in de halve finales en werd op de 1.500 en de 500 meter negende. Alleen de eerste acht van een afstand krijgen punten voor het klassement, waardoor Van Kerkhof met nul punten voorlopig veertiende staat.

De Nederlandse vrouwen, met naast Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven ook Rianne de Vries, plaatsten zich eenvoudig voor de finale van de aflossing. Zij bleven Frankrijk, Tsjechië en Duitsland voor.

Schulting wint 1.500 meter na fraaie actie

Schulting lag in de A-finale van de 1.500 meter lang op de derde plek, maar met nog twee rondes te gaan ging ze fraai binnendoor bij Christie en de Française Tifany Huot-Marchand. De Friezin gaf de eerste plek niet meer uit handen. Christie reed naar het zilver en het brons was voor Sofia Prosvirnova uit Rusland.

Schulting droeg haar titel op aan ploeggenoot Sjinkie Knegt, die met brandwonden over zijn hele lichaam in het ziekenhuis ligt. De vlammen grepen de shorttracker uit Bantega toen hij een houtkachel wilde aansteken.

"Ik ben supertrots. Deze is voor jou, Sjinkie, ik weet dat je kijkt", zei de winnares van de 1.500 meter met een brok in haar keel voor de camera van de NOS.

De pupil van Jeroen Otter, bezig aan haar vijfde EK, won niet eerder afstandsgoud bij een Europees kampioenschap. Ze was de afgelopen jaren wel goed voor twee keer zilver op de 1.000 meter (2016 en 2018) en één keer brons op de 1.500 meter (2016).

Schulting won vorig jaar bij de Winterspelen in Pyeongchang de 1.000 meter, waardoor ze de eerste Nederlandse shorttracker met een olympische titel is. Het leverde haar de titel Sportvrouw van het Jaar op.

Schulting jaagt op eerste Europese titel

Het EK is een allroundtoernooi. De shorttrackster die zondag na de 1.500, 500, 1.000 en 3.000 meter superfinale de meeste punten heeft verzameld, is Europees kampioen.

Schulting jaagt in Dordrecht op haar eerste EK-titel. Ze stond één keer op het eindpodium; in 2016 werd ze derde in Sochi.