Patrick Roest gaat na de eerste dag van het EK allround in Collalbo aan de leiding. De Zuid-Hollander werd zaterdag tweede op de 5.000 meter, nadat hij op de 500 meter als vierde was geëindigd. Sven Kramer bezet de tweede plek in het klassement.

De 23-jarige Roest kwam op de 5 kilometer tot een tijd van 6.18,21. Daarmee bleef hij enkele seconden boven het baanrecord van Kramer (6.15,65).

De 32-jarige Kramer slaagde er zelf ook niet in om zijn baanrecord te verbeteren, maar won wel de 5.000 meter op de Italiaanse buitenbaan. De rijder van Team Jumbo-Visma was met 6.17,66 net iets sneller dan Roest.

Achter de twee Nederlanders zette Sverre Lunde Pedersen de derde tijd neer op de 5 kilometer. De Noor, die tegen Kramer reed, kwam in 6.20,59 over de finish.

Op de 500 meter bleef Roest met 36,59 seconden Kramer (zesde) eerder zaterdag net voor. De wereldkampioen allround was een tiende sneller dan zijn ploeggenoot. Pedersen eindigde met 36,42 vlak voor de twee Nederlanders als derde. De Let Harolds Silovs won de 500 meter in 36,33, vóór Havard Bökko (36,36).

Roest begint met minimale voorsprong aan 1.500 meter

In het klassement is het ongemeen spannend. Roest begint aan de 1.500 meter met een voorsprong van slechts 0,14 seconde op Kramer. Pedersen bezet met 0,21 seconde achterstand de derde plaats.

Douwe de Vries, de derde Nederlandse deelnemer aan het EK allround, staat negende in het klassement. Hij werd met 6.31,42 zevende op de 5.000 meter, nadat hij op de 500 meter met 37,58 de elfde tijd realiseerde.

Roest kan in Collalbo voor het eerst Europees kampioen allround worden, terwijl Kramer op zijn tiende Europese allroundtitel jaagt. De Fries pakte het goud van 2007 tot en met 2010, in 2012, 2013 en van 2015 tot en met 2017.

Het EK allround gaat zondag verder met de 1.500 meter en wordt afgesloten met de 10 kilometer.