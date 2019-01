Daan Breeuwsma sliep donderdagnacht slecht door het zware ongeluk van Sjinkie Knegt. Toen de 31-jarige shorttracker vrijdagochtend wakker werd, had hij maar één doel: een geweldig EK rijden voor zijn beste vriend.

"Ik wil echt iets moois laten zien voor Sjinkie", aldus Breeuwsma. "Natuurlijk geef je altijd al 100 procent op een EK, maar ik kan hierdoor nog net wat extra's. Het doel is wat veranderd. Eerst kwam ik hier voor mezelf en de ploeg, nu heb ik het gevoel dat ik het voor Sjinkie moet en vooral wil doen."

De 29-jarige Knegt liep donderdag ernstige brandwonden op in zijn gezicht en op zijn borst, benen en voeten doordat er wat misging bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega. Hij zal nog weken in het ziekenhuis moeten liggen.

"Dat nieuws sloeg natuurlijk in als een bom", zegt Breeuwsma, die het donderdagmiddag hoorde, minder dan 24 uur voor de start van het EK in Dordrecht. "Sjinkie is mijn roomie, mijn beste maat. Ik ben altijd met hem, al een jaar of twintig. Hij is er altijd bij, maar nu niet en dat is heel gek."

Knegt keek vrijdag vanuit zijn ziekenhuisbed via een speciaal opgezette livestream wel naar de verrichtingen van zijn ploeggenoten. "Dat is heel mooi, al had ik niet anders verwacht", stelt Breeuwsma.

"Hij stuurde vrijdagochtend ook een appje met succeswensen naar ons. Dat laat zien hoe gedreven hij is en blijft, en hoe graag hij wil dat wij het goed doen. Dat willen wij ook heel graag, vooral voor hem."

'Shorttrackers kunnen zich goed afsluiten'

Breeuwsma zette vrijdag, net als vrijwel de hele Nederlandse ploeg, een goede stap door de voorrondes overtuigend door te komen. De ervaren Fries won zijn kwartfinale van de 1.500 meter en werd tweede in zijn heat van de 500 meter en de 1.000 meter. Hij mag daardoor op alle afstanden zaterdag en zondag terugkomen voor de finalerondes.

"Het was een mooi dagje", aldus Breeuwsma. "Ik ben blij dat het goed gaat en dat we het nieuws over Sjinkie een beetje hebben kunnen wegschuiven. Dat zit ook in ons systeem, wij kunnen dat goed."

Itzhak de Laat, die vrijdag zijn races op de 500, 1.000 én 1.500 meter won, beaamt dat het bij shorttrackers hoort dat ze tegenslagen snel een plekje kunnen geven.

"Dat symboliseert een shorttracker; goed om kunnen gaan met emoties. In onze sport gaat het soms binnen een half uur van goed naar slecht en weer terug. Ik probeer me pas na dit weekend écht druk te maken om wat er met Sjinkie gebeurd is, om het zo maar te zeggen. Ik sluit me tijdens zo'n toernooi heel egoïstisch af van alles wat er om me heen gebeurt."

Itzhak de Laat (Foto: ANP)

'Hoop dat Sjinkie genoten heeft'

Toch sluit ook De Laat niet uit dat hij en zijn ploeggenoten vrijdag wat extra's konden - en de rest van het weekend wat extra's kunnen - omdat ze goed willen presteren voor Knegt.

"Misschien doet het onbewust wel wat met je, waardoor we allemaal willen laten zien dat het Nederlandse shorttrack er nog steeds enorm goed voor staat. Ik hoop dat Sjinkie er vrijdag van genoten heeft."

Zaterdag begint het programma om 14.30 uur met de halve finales van de 1.500 meter voor vrouwen. Op de tweede EK-dag worden de finales van de 1.500 meter en de 500 meter verreden, net als de halve finales van de relay.

Zondag wordt het toernooi afgesloten met de finales van de 1.000 meter, de 3.000 meter superfinales en de finales van de relay.