Het nieuws dat ploeggenoot Sjinkie Knegt ernstige brandwonden heeft opgelopen kwam donderdag hard aan bij de Nederlandse shorttrackploeg. Desondanks reed de formatie van bondscoach Jeroen Otter vrijdag een zeer sterke eerste EK-dag.

"We waren allemaal flink aangeslagen toen we het nieuws gisteren hoorden, maar we weten ook dat Sjinkie wil dat we gewoon doorgaan en dat we niet onze kop laten hangen, want zo is hij zelf ook", aldus kopvrouw Suzanne Schulting na haar eerste races in Dordrecht.

"Hij is niet in levensgevaar, dat is ontzettend fijn. Het komt in principe allemaal goed. Het is ontzettend vervelend en heftig wat er is gebeurd, maar dit is een EK en we willen goed presteren. We hebben als team tegen elkaar gezegd: we rijden hier voor Sjinkie."

De 29-jarige Knegt heeft brandwonden op zijn gezicht, zijn borst, zijn benen en zijn voeten doordat er donderdag wat misging bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega. Hij zal nog weken in het ziekenhuis moeten liggen.

De drievoudig Europees kampioen had vrijdag vanuit zijn ziekenhuisbed via WhatsApp contact met zijn ploeggenoten. Hij heeft ook via een livestream meegekeken naar de eerste EK-races.

"Het is fijn dat hij zo betrokken is", zei Wilf O'Reilly, disciplinemanager shorttrack bij schaatsbond KNSB, die vrijdagavond meldde dat Knegt stabiel is. "Het feit dat hij zit mee te kijken en af en toe een appje stuurt, geeft het team heel veel hoop en energie. Maar we hebben gisteren ook gezegd: we zijn professionals en de focus moet op de wedstrijd. Het gaat nu om de topprestaties op het EK."

'Hebben als team onze klasse laten zien'

Die topprestaties waren er vrijdag, want de Nederlandse shorttrackers behaalden op de traditionele 'voorrondedag' bijna een honderdprocentscore.

Schulting en Itzhak de Laat maakten veel indruk met zeges op de 500, 1.000 en 1.500 meter, terwijl ook Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Daan Breeuwsma zich op drie afstanden plaatsten voor de finalerondes van zaterdag en zondag. Dylan Hoogerwerf kwalificeerde zich op de 500 en 1.500 meter, maar redde het niet op de 1.000 meter. Beide relayploegen plaatsten zich voor de halve finales.

"Ik denk dat we als team ontzettend goed werk hebben geleverd", aldus Schulting, de olympisch kampioene op de 1.000 meter en grote favoriet voor de Europese titel in Dordrecht. "We zijn vol frisse moed het EK ingegaan en ik denk dat we vandaag onze klasse wel hebben laten zien."

De olympisch kampioene op de 1.000 meter liet vrijdag zelf zien dat het terecht is dat ze de grote favoriet voor de Europese titel wordt genoemd. De Friezin weet al wat ze zal doen als ze zondag goud wint.

"De medailles die ik hopelijk ga halen zal ik opdragen aan Sjinkie - en dat geldt voor het hele team. Want wat is er nou mooier dan dat?"