Ireen Wüst heeft het nog altijd erg moeilijk met het overlijden van Paulien van Deutekom. De meervoudig olympisch kampioene kan zich in Collalbo maar moeilijk focussen op het EK allround.

Wüst, die eerder deze week de uitvaart bijwoonde en zich pas laat in Italië meldde, begon het toernooi vrijdag met een vierde plaats op de 500 meter en werd vervolgens zevende op de 3.000 meter.

"Het was iets lastiger dan ik aanvankelijk dacht. Ik probeer de knop om te zetten, maar toen ik met de warming-up bezig was, waren er op het grote scherm mooie foto's van Paulien. Dat kwam wel even binnen", zei Wüst na de 500 meter bij de NOS.

"Ik rijd als eerbetoon aan Paulien en dat doe ik zo goed mogelijk, maar het is best pittig. Ik vind het toch best lastig. Ik moet gewoon genieten van rondjes rijden in de zon en Paulien die met me mee schaatst."

Van Deutekom overleed op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Ze was niet alleen oud-collega van Wüst, maar ook haar voormalige buurvrouw en goede vriendin.

'Titel heb ik uit mijn hoofd gezet'

Wüst liet na haar vierde plek op de 500 meter - achter Antoinette de Jong, de Russissche Elizaveta Kazelina en de Italiaanse Francesca Lollobrigida - al weten dat ze zich niet bezighoudt met de Europese titel allround.

"Die titel heb ik uit mijn hoofd gezet, ik moet wel reëel zijn. Of je je normaal kunt voorbereiden of dat je zo komt ingevlogen en een toernooi moet rijden met de weken die ik heb gehad, is wel een verschil. Het podium zou mooi zijn", zei de Brabantse.

Wüst bezet na twee afstanden de derde plaats in het klassement. Zaterdag komt de rijdster van TalentNED in actie op de 1.500 en 5.000 meter.

De Jong tevreden na openingsdag

De 23-jarige De Jong maakte op de openingsdag in Collalbo indruk door beide afstanden te winnen en houdt daar een goed gevoel aan over.

"Het gaat tot nu toe heel goed, daar ben ik blij mee. Hopelijk rijd ik morgen ook nog heel hard", aldus de Friezin, die concurrenten Wüst en Martina Sáblíková op de 500 meter direct op achterstand zette.

"Ik reed bijna een persoonlijk record, dat had ik niet verwacht. Ik wil me nog niet rijk rekenen, want er komt nog een tweede dag. Er kan nog van alles gebeuren, maar ik ben blij met deze ritten."