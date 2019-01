Kai Verbij heeft gemengde gevoelens bij zijn leidende positie in het klassement na de eerste dag van het EK sprint. De sprinter profiteerde in Collalbo van een diskwalificatie van Kjeld Nuis op de 1.000 meter.

Nuis was op de kilometer veruit de snelste, maar werd uit de uitslag geschrapt omdat hij een blokje had aangetikt. Verbij won daardoor de afstand en is voorlopig dus ook overall de beste.

"Het is een vreemde uitslag. Als je een blokje aantikt, ga je door de lijn en het gebeurde Nuis al eerder. Ik denk dat veel mensen de ogen nu op hem gericht hadden", zegt Verbij voor de camera van de NOS.

"Hij nam een risico en dat werd dit keer bestraft. Negen van de tien keer gaat het wel goed. Het is rot voor hem, want hij reed een heel sterke 1.000 meter en stond eerste in het klassement. Als je dan een blokje aantikt, is dat zonde en lig je eruit."

Nuis had met zijn tijd van 1.08,38 het baanrecord van Shani Davis uit 2006 (1.09,26) flink verbeterd. De 24-jarige Verbij dook met 1.08,97 eveneens onder die oude toptijd en mag zich dus de nieuwe houder van het baanrecord noemen.

Kjeld Nuis (links) tikte een blokje aan in zijn rit tegen Thomas Krol, die op zijn beurt onderuitging. (Foto: ANP)

'Alles kan nog gebeuren'

In het klassement leidt Verbij met 69.715 punten, gevolgd door de Noren Havard Lorentzen (70.520) Henrik Fagerli Rukke (70.645). De rijder van Team Reggeborgh is overwegend tevreden met zijn eerste dag.

"Ik reed best wel een sterke 1.000 meter, daar was ik tevreden mee. De diskwalificatie is niet mooi voor de wedstrijd, maar wel mooi voor mij. De regels zijn er niet voor niets, dus daar moet je je aan houden", aldus de sprinter, die niet te vroeg wil juichen.

"Alles kan ook nog gebeuren. Ik kan ook een blokje aantikken, vallen of missertjes maken. Dat is het lastige aan sprinten. Ik moet scherp blijven en net zo'n dag als vandaag hebben."

Het EK sprint wordt pas voor de tweede keer gehouden in de geschiedenis van de schaatssport. Verbij greep de eindzege bij de eerste editie in 2017 in Thialf in Heerenveen. Ook het EK allround wordt dit weekend afgewerkt in Collalbo.