Kjeld Nuis is vrijdag gediskwalificeerd op het EK sprint in Collalbo. De 29-jarige Drent werd door de wedstrijdleiding uit de uitslag geschrapt omdat hij op de 1.000 meter een blokje had geraakt.

Nuis reed op de afstand waarop hij regerend olympisch en wereldkampioen is een verbluffend baanrecord, maar enkele minuten nadat hij over de finish was gekomen werd die tijd ongeldig verklaard.

De kersverse Sportman van het Jaar in Nederland noteerde een tijd van 1.08,38 en dook daarmee bijna een seconde onder het in 2006 gereden baanrecord van de Amerikaan Shani Davis: 1.09,26.

Nuis was woedend over de beslissing van de wedstrijdleiding dat hij had afgesneden in de eerste binnenbocht en ging ook met het nodige misbaar verhaal halen bij de scheidsrechters, maar hij kreeg geen gelijk.

Kai Verbij werd door de diskwalificatie van Nuis als winnaar van de 1.000 meter uitgeroepen, voor de Rus Viktor Lobas (tweede in 1.09,80) en de Noor Havard Lorentzen (derde in 1.09,88).

Verbij krijgt ook baanrecord op zijn naam

Verbij kreeg bovendien het baanrecord op zijn naam, omdat hij vlak voor de veelbesproken rit van Nuis eveneens riant onder de tijd van Davis was gedoken: 1.08,97.

De Zuid-Hollander won eerder op de dag ook al de 500 meter. Hij hield op de kortste afstand met 35,23 de Noor Henrik Fagerli Rukke (tweede in 35,36) en Nuis (derde in 35,47) achter zich.

Verbij gaat met zaterdag nog een tweede 500 en 1.000 meter te gaan soeverein aan kop in het algemeen klassement van het EK sprint, waardoor titelprolongatie hem niet meer lijkt te kunnen ontgaan.

De rijder van Team Reggeborgh leidt met 69.715 punten, gevolgd door Lorentzen (70.520, goed voor een achterstand van 0,81 seconden op de 500 meter) en Rukke (70.645 en 0,93).

Thomas Krol is helemaal onderaan de rangschikking te vinden. De derde Nederlandse deelnemer kwam op de 500 meter met 36,00 niet verder dan de twaalfde plek en viel op de 1.000 meter in de rit tegen Nuis.

Thomas Krol na zijn val (Foto: ANP)

Schaatsers rijden dit weekend met rouwband

De schaatsers rijden dit weekend met een rouwband als eerbetoon aan Paulien van Deutekom. De Zuid-Hollandse overleed vorige week op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De organisatie in Collalbo vroeg voor het begin van de races ook om een moment stilte ter nagedachtenis aan de wereldkampioene allround van 2008.

Het EK sprint wordt pas voor de tweede keer gehouden in de geschiedenis van de schaatssport. Verbij greep de eindzege bij de eerste editie in 2017 in Thialf in Heerenveen.

Naast het EK sprint bij de mannen en de vrouwen wordt dit weekeinde ook het EK allround bij de mannen en de vrouwen afgewerkt op de befaamde buitenbaan in het Italiaanse dorpje.