Suzanne Schulting heeft vrijdag op de eerste dag van het EK shorttrack in Dordrecht haar goede vorm getoond. De titelfavoriet kende geen enkel probleem in de voorrondes van de 500, 1.000 en 1.500 meter.

De 21-jarige Schulting overtuigde door in al haar drie races van vrijdag als eerste te eindigde, waardoor ze zich plaatste voor de halve finales van de 1.500 meter en de kwartfinales van de 500 en 1.000 meter.

Lara van Ruijven werd tweede in haar kwartfinale op de 1.500 meter, eerste in haar heat op de 500 meter en tweede in haar heat van de 1.000 meter en mag ook naar de finalerondes op die drie afstanden.

Datzelfde geldt voor Yara van Kerkhof, die haar toernooi 's ochtends begon met een derde (1.500 meter) en een eerste plaats (500 meter) en aan het begin van de avond derde werd op de 1.000 meter.

Op de relay bereikte de Nederlandse vrouwenploeg eveneens de halve finales van zaterdag. Schulting, Van Ruijven, Rianne de Vries en Tineke den Dulk werden eerste in hun heat met Frankrijk, Polen en Kroatië.

Hoogerwerf in de fout op 1.000 meter

Er was op de eerste EK-dag net geen honderdprocentscore voor de Nederlandse ploeg van bondscoach Jeroen Otter. Dylan Hoogerwerf plaatste zich op de 1.500 meter (derde plek) en de 500 meter (eerste plek) wel voor de finalerondes, maar op de 1.000 meter ging hij in de fout.

De 23-jarige Zuid-Hollander, die twee jaar geleden EK-zilver pakte op de 500 meter, kreeg een straf en mag zondag niet terugkomen voor de finalerondes van de kilometer.

Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat maakten geen fout op vrijdag. De ervaren Breeuwsma won zijn heat op de 1.500 meter en werd tweede op de 500 en 1.000 meter. De Laat won zijn races op de 500, 1.000 en 1.500 meter.

De relayploeg plaatste zich net als de vrouwen voor de halve eindstrijd. Breeuwsma, De Laat, Jasper Brunsmann, en Dennis Visser lietene Letland, Groot-Brittannië en het gediskwalificeerde Polen achter zich.

Kopman Knegt niet in Dordrecht

De Nederlandse kopman Sjinkie Knegt is niet in Dordrecht. De Europees kampioen van 2012, 2015 en 2018 liep donderdag ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega en moet nog enkele weken in het ziekenhuis blijven.

Knegt zou het EK al missen omdat hij in december zwaar geblesseerd raakte aan zijn linkerbeen bij een ongeluk met een vorkheftruck.

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap stonden alleen voorrondes op het programma. Op zaterdag zijn de finales van de 1.500 meter en de 500 meter. Zondag staan de finales van de 1.000 meter en de relay en de 3.000 meter superfinales op het programma.

Het EK is een allroundtoernooi; de shorttracker en shorttrackster die na vier afstanden de meeste punten hebben verzameld, zijn Europees kampioen.