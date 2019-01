Sjinkie Knegt heeft een goede nacht achter de rug nadat hij donderdag ernstige brandwonden opliep bij een ongeluk in zijn eigen huis. De 29-jarige shorttracker zal nog wel meerdere weken in het ziekenhuis moeten blijven.

"Ik heb uit eerste hand begrepen dat Sjinkie afgelopen nacht veel rust heeft kunnen nemen, daar zijn we heel blij mee", aldus bondscoach Jeroen Otter vrijdag bij een drukbezocht persmoment in Dordrecht, waar een paar uur eerder het EK shorttrack begon.

"Naar omstandigheden gaat het prima, maar dat past misschien ook wel bij Sjinkie. Hij staat als een positivo in het leven en ik ben blij dat hij die instelling ook nu heeft. Ik denk niet dat zijn karakter zal veranderen door dit ongeluk. Hij is een ongelooflijke vechter en het lijkt wel of hij geen pijn kent. Vooral gisterochtend had hij heel veel pijn, maar hij bijt zich er wel doorheen. Sjinkie is een bijzondere knaap."

Knegt heeft brandwonden op zijn gezicht, zijn borst, zijn benen en zijn voeten doordat er donderdag wat misging bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega. Over de ernst van de brandwonden (eerste, tweede of derdegraads) konden de artsen nog niet veel zeggen.

"Dat is nog onzeker", aldus Otter. "Sjinkie gaat altijd voor plek één, laten we hopen dat het nu ook vooral om eerstegraadsbrandwonden gaat. Zijn borst is het minst verbrand. Zijn gezicht is opgezwollen, er is blaarvorming en hij heeft wat koorts. Prettig is het niet."

Knegt zal voorlopig in het Martini Ziekenhuis in Groningen moeten blijven. "Sowieso nog de komende twee à drie weken", aldus Otter. "Want ze kunnen pas over een week of drie kijken hoe het lichaam zich herstelt en of er bijvoorbeeld een huidtransplantatie nodig is."

Shorttrackploeg kreeg appje van Knegt

Otter sprak vrijdagochtend met de vriendin van Knegt. Hij heeft zijn pupil zelf nog niet aan de telefoon gehad, maar de drievoudig Europees kampioen heeft al wel van zich laten horen.

"Het allermooiste is dat Sjinkie voor het begin van het EK een appje stuurde", zei de bondscoach. "Ik begreep dat hij daar lang over gedaan heeft, maar hij heeft iedereen succes gewenst. Daar hadden we toch behoefte aan, zo'n eerste teken van leven."

Het slechte nieuws over hun ploeggenoot kwam logischerwijs hard aan bij de Nederlandse shorttrackers. Otter lichtte zijn ploeg donderdagmiddag in, minder dan 24 uur voor het begin van het EK in eigen land.

"Je kunt begrijpen dat het gisteren een dreun was voor iedereen", stelde de bondscoach. "Iedereen moest dat voor zichzelf een plekje geven. Het knappe is dat dat toch gelukt is, want al mijn shorttrackers hebben zich vrijdagochtend geplaatst voor de finalerondes. Dat is topsport, je kunt zo'n situatie even vergeten, hoe confronterend dat ook is."

Knegt succesvolste Nederlandse shorttracker ooit

Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij werd wereldkampioen in 2015, Europees kampioen in 2012, 2015 en 2018 en veroverde twee medailles op de Olympische Spelen (brons op de 1.000 meter in 2014 en zilver op de 1.500 meter in 2018).

De Fries werd in 2015 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Hij kreeg toen de voorkeur boven springruiter Jeroen Dubbeldam en BMX'er Niek Kimmann.

Knegt nam na de Spelen van vorig jaar wat gas terug en begon een paar maanden later dan normaal met trainen, maar hij zette aan het begin van dit seizoen toch een paar goede resultaten neer, met onder meer goud op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City en zilver op de 1.000 meter in Almaty.

Knegt raakte in december zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen bij een ongeluk met een vorkheftruck, waardoor hij het EK in Dordrecht sowieso al zou missen. Hij liet eerder deze week nog weten dat hij hoopte in maart mee te kunnen doen aan het WK in Sofia.

