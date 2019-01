Ireen Wüst wil op het EK allround komend weekend een eerbetoon brengen aan Paulien van Deutekom. Dinsdag werd haar oud-collega, oud-buurvrouw en goede vriendin begraven.

"Het was een gekke week, in mijn hoofd moet er nog wel een knop om", zegt Wüst tegen de NOS. Ze arriveerde pas woensdagavond laat in het Italiaanse Collalbo, waar vrijdag het EK allround en het EK sprint beginnen.

"Niet starten was geen optie, dat zou Paulien ook niet hebben gedaan", aldus de 32-jarige Wüst. "Ze zou nooit hebben opgegeven. Ik ga sowieso starten als eerbetoon aan Paulien."

Van Deutekom (37) overleed vorige week aan de gevolgen van longkanker. Bij het grote publiek was het niet bekend dat de oud-schaatsster ernstig ziek was, maar Wüst was uiteraard wel op de hoogte.

"Ondanks zo'n rotziekte heb ik een fijne tijd met haar gehad. Ik ben zo vaak als ik kon bij haar geweest", zegt Wüst.

'Paulien genoot altijd van kleine dingen'

"Het afscheid was heel onwerkelijk", kijkt ze terug op de uitvaart. "Het mag niet, het hoort niet, het is oneerlijk. Het was uiteindelijk wel een waardig afscheid, het paste bij Paulien."

Vijfvoudig Europees kampioen Wüst hoopt op het EK allround goed te presteren, al zegt ze dat winnen waarschijnlijk niet reëel is. "Ik wil vooral mijn best doen. En genieten van de kleine dingen, want dat deed Paulien ook altijd."

"Ik weet niet of ik nu de kracht heb om het te goed doen. Ik hoop het, maar de uren slaap zijn de laatste dagen ook op een hand te tellen. Ik denk dat ik nog wel een klap ga krijgen, hopelijk pas na het weekend. "

Wüst komt vrijdag in actie op de 500 en 3.000 meter op de buitenbaan in Collalbo. Zaterdag rijdt ze de 1.500 meter en de 5 kilometer.