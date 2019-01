Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg is zwaar aangedaan door het ongeluk van Sjinkie Knegt. De 29-jarige Fries liep donderdag ernstige verwondingen op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis.

"Dit is het grootste drama dat je als topsporter kan overkomen. Het is een ongelooflijke klap in het gezicht voor Sjinkie, maar ook voor de hele shorttrackwereld en sportliefhebbend Nederland", zegt Otter donderdag in een verklaring.

"Wanneer je je been of arm breekt, weet je ongeveer hoe lang het herstel zal zijn. Je gaat revalideren en na zes weken is zo'n blessure achter de rug. Dit heeft zoveel meer impact, dit komt echt als een meteoor binnen."

Bij het ongeluk met de houtkachel in het Friese Bantega vlogen de kleren van Knegt in brand. Zijn vrouw trof hem in de woonkamer aan en alarmeerde de hulpdiensten, waarna hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis in Groningen werd gebracht.

Otter kan weinig zeggen over de huidige toestand van Knegt, die aan zijn gezicht, voeten en benen gewond is geraakt. Vooral zijn linkerbeen is er erg aan toe, want daar heeft hij derdegraads brandwonden.

'Binnen de ploeg heerst een grafstemming'

Volgens Otter is er nog weinig duidelijk over het revalidatietraject van Knegt. "Zijn lichaam heeft gewoon in brand gestaan. Over zijn sportieve herstel denk ik nog even niet na, het allerbelangrijkste is nu dat de mens Sjinkie goed herstelt."

Eerder op donderdag informeerde Otter de Nederlandse selectie al over het ongeluk van tweevoudig olympisch medaillewinnaar Knegt. Het nieuws kwam hard aan bij de shorttrackers, die vrijdag beginnen aan het EK in Dordrecht.

"Er heerst een grafstemming binnen de ploeg", vertelt Otter. "Je kon een speld horen vallen, of beter: je kon de tranen horen vallen op de marmeren vloer. We moeten kijken hoe we dit een plekje geven, zodat we ons toch kunnen focussen op de wedstrijden."

Knegt zou sowieso al niet meedoen in Dordrecht vanwege een zwaar ongeluk met een vorkheftruck in december. De drievoudig Europees kampioen liep daarbij een zware spierblessure op aan zijn linkerbeen.