Suzanne Schulting wil komend weekend in Dordrecht voor het eerst in haar carrière Europees kampioen shorttrack worden. En ze wil voor eigen publiek laten zien dat haar olympische titel van vorig jaar geen toevalstreffer was.

"Een Europese titel zou ontzettend veel betekenen voor mij", aldus de 21-jarige Schulting donderdag bij een persmoment in Ridderkerk. "Omdat het ontzettend vet is, er is niet elk jaar een EK in eigen land. Maar ook omdat het een kroon op mijn afgelopen jaar zou zijn."

2018 was voor de Friezin het jaar van haar definitieve doorbraak, door de olympische titel op de 1.000 meter bij de Winterspelen van Pyeongchang is ze een bekende Nederlander geworden. 2019 moet het jaar van de bevestiging worden, te beginnen bij het Europees kampioenschap in de Sportboulevard van Dordrecht.

"Na de Spelen had ik zoiets van: ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik wil ook bij de komende wedstrijden laten zien dat ik tot de wereldtop hoor", zegt Schulting. "Dat heeft me heel erg gemotiveerd om ontzettend hard te trainen en mezelf keer op keer uit te dagen en te verbeteren. Aan mijn rondetijden in trainingen zie ik nu dat het goed zit."

Schulting op EK's 2015 (Dordrecht): 24e in eindklassement (16e op 500m, 15e op 1.000m, straf op 1.500m)

2016 (Sochi): 3e in eindklassement (4e op 500m, 2e op 1.000m, 3e op 1.500m)

2017 (Turijn): 11e in eindklassement (straf op 500m, 21e op 1000m, 4e op 1.500m)

2018 (Dresden): 4e in eindklassement (5e op 500m, 2e op 1.000m, straf op 1.500m)

'Schulting is seizoen serieuzer dan ooit ingegaan'

De kopvrouw van het Nederlandse shorttrack bewees dat ook al met haar prestaties in het voorseizoen. Bij de eerste drie wereldbekers van de winter domineerde ze met vier keer goud en twee keer zilver.

"Dat is écht bijzonder, alleen de heel grote namen uit onze sport hebben dat gepresteerd", benadrukt bondscoach Jeroen Otter. "Maar Suzanne heeft er ook heel veel voor gedaan. Ze is dit seizoen misschien wel serieuzer dan ooit ingegaan. Het is mooi om te zien dat ze nu ontzettend afgetraind is. Dat was ook haar doel vanaf dag één dat we weer gingen trainen."

Otter weet dat dat deels komt doordat zijn pupil vreest dat de buitenwacht haar ziet als een eendagsvlieg. "Ik denk niet dat mensen haar zo genoemd hebben, maar dat is hoe ze het zelf ervaart. Dat geeft aan hoe de jongens en meisjes van tegenwoordig in het leven staan: ze zijn meer bezig met wat anderen ervan vinden dan wat ze er zelf van denken."

"Dat komt natuurlijk door sociale media. Constant op je telefoon kijken om te zien hoeveel likes je krijgt, is een andere manier van beleven dan vijf jaar gelden. Ook voor mij als coach is dat nieuw. Mijn dochter, die nog wat jonger is, geeft me af en toe wat inzicht in hoe ik dit zou moeten aanvoelen."

'Toernooi in Nederland geeft me heel veel energie'

De komende drie dagen zullen alle ogen in Dordrecht gericht zijn op Schulting, zeker nu kopman Sjinkie Knegt er niet bij is. De Fries raakte een paar weken geleden geblesseerd en liep donderdag zware brandwonden op bij een ongeluk in zijn huis.

"Het hoort erbij dat ik als gezicht van het toernooi wordt gezien", stelt de Sportvrouw van het Jaar 2018. "Het geeft me juist alleen maar heel veel energie dat dit toernooi in Nederland is en dat alle fans voor mij zullen juichen."

De grootste uitdaging voor Schulting bij het EK zit 'm dan ook niet in de druk, maar in het feit dat ze nog niet aangetoond heeft dat ze op een allroundtoernooi drie dagen lang constant kan presteren. Haar beste prestatie op een EK of WK is brons bij het Europees kampioenschap van 2016. Vorig jaar werd ze 'slechts' vierde bij het EK, vooral door een straf op de 1.500 meter.

"Suzanne heeft nog niet bewezen dat ze kan rekenen, dat ze een heel toernooi lang koel kan blijven. Het is niet voor niks dat ze een stuiterbal genoemd wordt. Haar prestaties zijn met een 'Hans van Zetten-amplitude' te meten", wijst Otter naar een bekende term van de turncommentator. "Het moet blijken of het haar dit weekend wel lukt, al zie ik wel dat ze heel veel extra ervaring en vertrouwen in haar rugzak heeft."

'Hoor op alle afstanden bij de wereldtop'

Schulting kent zelf weinig twijfels. "Ik wil gewoon heel graag Europees kampioen worden. En ik weet zeker dat ik het kan, dat heb ik laten zien in de wereldbeker. Ik hoor op alle afstanden bij de wereldtop."

Het EK begint vrijdag met de voorrondes. Tussen 10.00 uur en 12.05 uur (1.500 en 500 meter) en tussen 17.30 uur en 19.50 uur (1.000 meter en relay) proberen de shorttrackers zich te plaatsen voor de finalerondes van zaterdag (1.500 en 500 meter) en zondag (1.000 meter en relay).

Nederlandse deelnemers EK shorttrack Vrouwen: Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof (individueel en relay), Rianne de Vries, Tineke den Dulk (alleen relay)

Mannen: Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf (individueel en relay), Jasper Brunsmann, Dennis Visser (alleen relay)

Het interview met Suzanne Schulting is afgenomen voordat bekend werd dat shorttracker Sjinkie Knegt ernstige brandwonden heeft opgelopen.