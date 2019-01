Sjinkie Knegt heeft donderdag ernstige brandwonden opgelopen bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis in het Friese Bantega. De 29-jarige shorttracker is per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd.

Bij het aansteken van de kachel vatten de kleren van Knegt vlam. Zijn vrouw trof hem in de woonkamer aan en alarmeerde de hulpdiensten, waarna de traumahelikopter en ambulance snel ter plekke waren.

Knegt liep bij het incident tweede- en derdegraads brandwonden op. De verwondingen zitten op verschillende plekken van zijn lichaam, maar zijn linkerbeen is ernstig verwond. Het is nog niet bekend hoelang zijn herstel gaat duren.

Bondscoach Jeroen Otter heeft de Nederlandse shorttrackploeg donderdag op de hoogte gesteld van het ongeluk van Knegt. Vrijdag begint in Dordrecht het EK, waar Knegt sowieso al niet aan mee zou doen.

De 'Schicht uit Bantega', die vorig jaar voor de derde keer in zijn loopbaan Europees kampioen werd, raakte in december zwaar geblesseerd aan zijn linkerbeen bij een ongeluk met een vorkheftruck. Hij liet deze week nog weten dat hij in maart mee hoopt te doen aan het WK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Knegt pakte in februari 2018 olympisch zilver

Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. De Fries veroverde in februari vorig jaar bij de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zilver op de 1.500 meter. In 2014 bij de Spelen in Sochi won hij al brons op de 1.000 meter.

Naast zijn twee olympische medailles en drie Europese titels (2012, 2015 en 2018), heeft Knegt ook een wereldtitel op zijn naam staan. Hij pakte in 2015, twee maanden na het voor hem succesvol verlopen EK in Dordrecht, WK-goud in het Russische Moskou. Vanwege zijn sterke prestaties werd hij dat jaar bij het NOC*NSF Sportgala uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

Na de Olympische Spelen van vorig jaar nam Knegt wat gas terug en begon hij een paar maanden later dan normaal met trainen, maar toch zette hij aan het begin van dit seizoen een paar goede resultaten neer.

In november bij de wereldbeker in het Amerikaanse Salt Lake City won Knegt goud op de 1.500 meter. Vorige maand in het Kazachse Almaty pakte hij zilver op de 1.000 meter.