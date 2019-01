Sven Kramer trekt zich er zo min mogelijk van aan dat mensen hem afschrijven vanwege zijn mindere prestaties dit seizoen. De viervoudig olympisch kampioen kampt met een rugblessure en won mede daardoor nog geen afstand.

"Ik begrijp dat er in het schaatsen inmiddels volop wordt gespeculeerd of het einde van het tijdperk-Kramer nabij is. Het zijn discussies die ik van mijn rug laat afglijden", schrijft Kramer woensdag in zijn column voor De Telegraaf.

"Het is typisch Nederlands om topsporters snel af te serveren. Misschien doe ik er verstandig aan de situatie om te draaien en het op te vatten als een compliment dat het ook over mij gaat wanneer ik niet rijd, maar thuis op de bank zit."

Toch voelt de kopman van Team Jumbo-Visma zich er niet prettig bij ten opzichte van de concurrentie. "Iemand als Patrick Roest wordt hierdoor in de schaduw gezet. En dat verdient hij absoluut niet."

De 32-jarige Kramer werd onlangs bij de NK afstanden in Thialf vierde op de 1.500 meter en derde op de 5 kilometer. Hij plaatste zich daarmee voor het EK allround van komend weekend in Collalbo.

Sven Kramer in gesprek met ploeggenoot Patrick Roest bij de NK afstanden. (Foto: ANP)

'Geen haar op mijn hoofd denkt aan stoppen als allrounder'

Kramer, die benadrukt dat hij de stijgende lijn te pakken heeft, is ondanks zijn slepende blessure niet van plan te stoppen als allrounder. "Moet ik daartoe besluiten omdat iemand beter is geworden? Dat zou de weg van de minste weerstand zijn en die heb ik nog nooit bewandeld", schrijft hij.

"Bovendien vind ik een allroundtoernooi veel te mooi. Als ik me zou specialiseren op één of twee afstanden, wordt het seizoen wel heel erg kort. Dan rijd je twee World Cups, de NK en WK afstanden en bestaat je seizoen uit hooguit vier wedstrijdweekenden. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt."

De Fries komt bij het EK in Collalbo namens Nederland samen met ploeggenoten Roest en Douwe de Vries uit op de 500, 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Zijn hoofddoel dit seizoen is de 5 kilometer bij de WK afstanden van volgende maand in Inzell.