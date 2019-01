Sjinkie Knegt heeft steeds meer hoop dat hij in maart kan meedoen aan de WK shorttrack in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De afgescheurde spieren in het linkerbeen van de Europees kampioen groeien goed aan.

"De kans op deelname aan het WK is weer gegroeid", zegt de 29-jarige Knegt dinsdag in De Telegraaf. Hij raakte een maand geleden in de schuur van zijn huis in Bantega met zijn linkerbeen bekneld tussen een heftruck en een kozijn. Hij scheurde twee spieren en het herstel duurt maanden.

De Fries mist daardoor het EK van komend weekend in Dordrecht, maar uit een controle deze week in het AMC van Amsterdam bleek dat het WK wel haalbaar is.

"Op de MRI-scan zag het er allemaal goed uit. De spieren lijken op de juiste manier te herstellen", vertelt Knegt. "De spalk is verwijderd en ik mag mijn trainingen steeds meer uitbreiden. Ik ben iemand die snel herstelt en ik denk nog steeds dat ik het WK kan halen."

Knegt werd in 2017 wereldkampioen

Knegt won in februari 2018 op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang zilver op de 1.500 meter, zijn tweede olympische medaille na brons op de 1.000 meter in 2014. Knegt werd ook al eens wereldkampioen. In 2015 was hij in Rotterdam de beste van de wereld en in 2012, 2015 en 2018 werd hij Europees kampioen.

Het EK in Dordrecht begint vrijdag met de voorrondes. Op zaterdag en zondag staan de halve finales en de finales op het programma. Het WK in Sofia begint op 8 maart en duurt ook drie dagen.