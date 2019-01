Lara van Ruijven is zondag in Heerenveen voor de tweede keer Nederlands kampioene shorttrack geworden. De Naaldwijkse bleef Suzanne Schulting voor in het eindklassement. Bij de mannen prolongeerde Daan Breeuwsma zijn titel.

Van Ruijven won de 500 en de 1.000 meter en eindigde als derde op de 1.500 meter en in de superfinale over 3 kilometer. Daarmee verzamelde ze 98 punten, 14 meer dan Schulting.

De 26-jarige Van Ruijven veroverde in 2015 ook de nationale titel. In 2012 en 2018 greep de Zuid-Hollandse brons op de NK.

Schulting begon met winst op de 1.500 meter goed aan het toernooi in Thialf, maar kwam vervolgens ten val in de halve finales van de 500 meter en in de eindstrijd van de 1.000 meter. Ze herstelde zich met de zege in de superfinale.

Selma Poutsma eiste verrassend het brons voor zich op. Zij hield titelverdedigster Yara van Kerkhof, die genoegen moest nemen met de vierde plaats, van een podiumplaats af.

Breeuwsma blijft De Laat opnieuw voor

Bij de mannen hield Breeuwsma in het eindklassement Ytzhak de Laat (tweede) en Sven Roes (derde) achter zich. De 31-jarige Fries werd voor de tweede keer Nederlands kampioen. Hij greep eerder twee keer zilver (2007 en 2017) en twee keer brons (2015 en 2016).

Breeuwsma won de 1.500 en de 1.000 meter en werd tussendoor ondanks een val derde op de 500 meter. Hij had genoeg aan de vierde plaats in de superfinale over 3 kilometer en kwam uit op 89 punten.

De Laat, die vorig jaar ook het zilver pakte, eindigde op de eerste drie afstanden als tweede en kwam in de superfinale als derde over de finish. Daarmee verzamelde hij 76 punten.

Roes werd op gepaste afstand van Breeuwsma en De Laat derde. Mede dankzij zijn eerste plaats in de superfinale eindigde hij op 48 punten.

Sjinkie Knegt was niet van de partij op de NK. De Fries liep medio december bij een ongeluk met zijn heftruck een zware spierblessure op. Hij mist hierdoor volgende week ook de EK shorttrack in Dordrecht.