Ab Krook, die jarenlang bondscoach was van de Nederlandse schaatsers, is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een herseninfarct. De toestand van de 74-jarige Noord-Hollander is stabiel.

Dat vertelt zijn vrouw Ineke vrijdag aan het AD. De inwoner van Loosdrecht ligt nog wel in het ziekenhuis.

Krook was zelf tussen 1965 en 1972 actief als schaatser, maar hij kwam nooit verder dan een zeventiende plek op het NK allround.

Als coach beleefde hij wel grote successen. Krook was van 1977 tot en met 1981 bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg, die bij de Olympische Winterspelen van 1980 in Lake Placid goud won met Annie Borckink en zilver met Ria Visser.

Krook nam in 2006 afscheid van schaatsbond

Na zeven jaar als bondscoach van West-Duitsland werd Krook in 1988 de coach van de Nederlandse mannen. Hij begeleidde onder anderen Bart Veldkamp (olympisch goud in 1992), Rintje Ritsma en Falko Zandstra.

Tussen 1992 en 1996 was de Noord-Hollander wederom de coach van de vrouwenkernploeg, waarna hij nog tien jaar topsportcoördinator was bij de KNSB. Hij nam in 2006 afscheid van de schaatsbond en is al enige tijd niet meer werkzaam in het schaatsen.

Krook is volgens De Telegraaf al twee keer eerder in het ziekenhuis opgenomen met vergelijkbare klachten.