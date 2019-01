Jillert Anema is ervan overtuigd dat er binnen het schaatsen gebruik wordt gemaakt van verboden middelen. De coach van Team easyJet bestrijdt wel dat er binnen zijn eigen ploeg regels worden overtreden.

"Ik heb absoluut niet het vermoeden dat de schaatssport schoon is. Ik geloof daar niks van", zei de 63-jarige Anema donderdag bij het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1.

"Er zijn details waar je niet een goed gevoel bij hebt, maar het is niet mijn taak om dat aan te wijzen. Dat is aan de journalistiek. Als het bij mijn team zou gebeuren, is het over en uit en hang ik het ook aan de grote klok."

Anema reageert met zijn uitspraken op verhalen die de afgelopen maanden in de Volkskrant verschenen. De krant deed een jaar onderzoek naar dopinggebruik binnen het schaatsen en kwam tot een aantal bevindingen.

Er werd onder meer beweerd dat de KNSB-bondsarts Rob Pluijmers in 1985 urinestalen van schaatssters Ria Visser en Yvonne van Gennip verdoezelde en dat twee oud-schaatsers van diezelfde Pluijmers in de jaren tachtig doping aangeboden kregen.

Bovendien stelde voormalig sportarts Michel Karsten in een interview met de Volkskrant dat hij begin jaren negentig tien schaatsers over anabole steroïden informeerde en een viertal ook daadwerkelijk een injectie heeft toegediend.

Jillert Anema met 'zijn' Team easyJet bij de perspresentatie aan het begin van het seizoen. (Foto: ANP)

Anema pleit tegen doktersattesten

In zijn radio-interview pleitte Anema tegen doktersattesten in de schaatssport. "Als sporter moet je een zero tolerance hebben voor medicatie. Het gaat om gezonde lijven tegen elkaar. De meest fitte moet winnen en niet degene die door de apotheker het beste ondersteund wordt", aldus de Fries.

Verder herhaalde Anema nog maar eens dat hij zich bij de Winterspelen van 2014 in Sochi niet schuldig heeft gemaakt aan matchfixing. Tijdens de Spelen van begin dit jaar in Zuid-Korea kwam een verhaal naar buiten dat hij Nederland als coach van Frankrijk gevraagd zou hebben rustig aan te doen bij de ploegachtervolging.

"Onze belangrijkste rijder, Alexis Contin, was ziek en wilde eigenlijk niet starten. Hij was bang voor een afgang. Hij vroeg mij of ik aan de Nederlanders wilde vragen onze ploeg niet te vernederen, niet op twee rondjes te rijden", aldus Anema, die eerder dit jaar ook al benadrukte onschuldig te zijn.

De coach legde het verzoek van Contin destijds neer bij zijn collega, Arie Koops. "Die zei: 'Nee, wij rijden onze eigen race'." Op de vraag of hij het weer zou doen, zei Anema: "Als mijn rijders vragen namens hen iemand anders iets te vragen, dan doe ik dat. Ik vind niet dat ik iets doms heb gedaan. Het kwam niet eens in de buurt van matchfixing."