De schaatswereld leek in 2008 na de wereldtitel allround aan de voeten van Paulien van Deutekom te liggen, maar mede door overtraindheid wist de geboren Haagse haar succesjaar nooit meer te evenaren. Woensdag overleed ze op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

De wereldtitel allround in Berlijn kwam niet eens als een hele grote verrassing. De destijds 27-jarige Van Deutekom reed een ijzersterk seizoen en eindigde eerder dat jaar al als tweede op het EK, achter teamgenote Ireen Wüst.

De twee vriendinnen dreven elkaar onder coach Gerard Kemkers tijdens de trainingen tot het uiterste. Waar Wüst daar fysiek goed mee om kon gaan, ging Van Deutekom daar echter aan ten onder.

Van Deutekom wist haar niveau in het seizoen daarna niet meer te halen. Ze liet weten overtraind te zijn. Ze probeerde nog enkele jaren haar loopbaan nieuw leven in te blazen, maar in 2012 gaf ze zich gewonnen. Die wereldtitel is haar enige echt grote zege. "Maar meer dan ik als klein meisje had durven dromen", zei ze jaren later.

Als gewestelijk rijdster naar Spelen

Van Deutekom kwam in 2005 uit het niets opzetten. Als rijdster van het gewest Zuid-Holland, waar Wim den Elsen haar trainer was, wist de geboren Haagse zich te plaatsen voor de World Cups.

Enkele maanden later wist de destijds 24-jarige Van Deutekom zelfs een ticket voor de Spelen van 2006 te veroveren. Ze plaatste zich voor de 1.500 meter, de afstand waarop ze eerder dat seizoen al kortstondig het Nederlands record in handen had.

Haar optreden op de Spelen in Turijn bleef niet alleen beperkt tot de schaatsmijl, waarop ze als dertiende eindigde. Van Deutekom mocht met de Nederlandse vrouwen ook uitkomen op de ploegachtervolging, die toen voor het eerst op het programma stond. Nederland eindigde als zesde.

Na het jaar van haar doorbraak sloot ze aan bij TVM, de topploeg die onder leiding stond van Kemkers. Ze trainde samen met toppers als Wüst en Renate Groenewold en dat had een positieve impact op haar prestaties.

Van Deutekom kwam overtraindheid nooit te boven

Vooral in 2008 leidde dat tot succes, met behalve de wereldtitel allround ook goud op de 1.000 en 1.500 meter op de NK afstanden. Een nieuw tijdperk leek aangebroken, maar het ging al snel mis voor Van Deutekom. Ze raakte overtraind, brak het seizoen 2009 voortijdig af en vertrok in 2010 naar Team Control, van Jac Orie.

De coach had goede hoop dat Van Deutekom onder zijn hoede de aansluiting met de wereldtop weer zou vinden, maar dat bleek niet het geval. Ze miste de kwalificatie voor de Spelen van 2010 en kwam in 2011 maar mondjesmaat in actie.

Na een wederom teleurstellend optreden bij een wereldbekerwedstrijd in maart 2012 kondigde Van Deutekom in tranen haar afscheid aan. "Toen ik over de finish kwam, wist ik het: dit is het dan, het is gewoon klaar", zei ze in Thialf.

De Zuid-Hollandse kon de schaatswereld echter niet loslaten en ging aan de slag bij de NOS, waarvoor ze onder meer analist was tijdens de Spelen van 2014. Afgelopen zomer kreeg ze het vreselijke nieuws dat ze uitgezaaide longkanker had.

Van Deutekom deed er alles aan om te genezen, maar haar ziekte bleek niet te behandelen. Woensdag overleed ze op 37-jarige leeftijd.