De Nederlandse schaatswereld heeft donderdag met verdriet gereageerd op het overlijden van Paulien van Deutekom (37). De oud-wereldkampioene allround (2008) overleed aan de gevolgen van kanker.

Van Deutekom was van 1998 tot en met 2012 actief als schaatsster en won naast de wereldtitel allround verschillende nationale titels.

Ireen Wüst, die jarenlang met Van Deutekom bij TVM reed en in die periode een hechte vriendschapsband met de geboren Haagse opbouwde, is vanzelfsprekend zwaar aangeslagen door het nieuws.

"Lieve buuf, maatje, allerliefste vriendinnetje. Wat ben ik trots op jou", schrijft Wüst op Instagram. "Zo dapper gevochten en gestreden in een oneerlijke strijd die niet te winnen viel. Maar zo vol levenslust en altijd positief!"

"Wat ben ik intens verdrietig dat ik jou moet missen maar ook zo dankbaar dat je mijn buuffie was. Ik heb zoveel van je geleerd. Leren kijken zonder oordeel en overal het positieve van inzien. Onze vriendschap is meer dan bijzonder, dat is liefde! Buuf, ik hou van jou! Tot ooit."

Groothuis roemt karakter Van Deutekom

Stefan Groothuis zat tussen 2010 en 2012 met Van Deutekom bij de toenmalige schaatsploeg Control van coach Jac Orie. Hij hoorde enkele maanden geleden dat zijn voormalige teamgenoot getroffen was door longkanker.

"Sindsdien heb ik haar een paar keer gesproken aan de telefoon", vertelt Groothuis in gesprek met NUsport. "Ze klonk strijdlustig en positief, zoals ze eigenlijk altijd al was. En dat terwijl de situatie verontrustend was."

Groothuis roemt het karakter van Van Deutekom, die in 2012 haar loopbaan beëindigde. "Paulien was een fantastisch mens, die altijd positief en opgewekt was. Ze trainde heel hard en was echt een bikkel, maar bleef naar anderen altijd heel aardig. Haar overlijden is een drama."

'Paulien heeft afschuwelijk veel pech gehad'

Erben Wennemars, voormalig ploeggenoot van Van Deutekom bij TVM, reageerde eveneens geschokt op het nieuws. "Het leven is soms oneerlijk. Want als het nog niet af is, en je bent nog zo jong, moet je door mogen", schrijft Wennemars op Twitter.

"Paulien heeft afschuwelijk veel pech gehad. Ze was één van de goeien. Zelden zo'n onbaatzuchtige topsporter gekend. Ik zal haar zachtmoedigheid missen."

Renate Groenewold, eveneens oud-teamgenote bij TVM, is trots dat ze jaren met Van Deutekom heeft mogen rijden. "In 2006 zochten Ireen en ik een trainingsmaatje. We bedachten een puntensysteem, wie het beste bij ons zou passen. Wat we kregen was zoveel meer dan een trainingsmaatje. Zo gedreven, sociaal, altijd vrolijk. Rust zacht, lieve Paulien."

Rintje Ritsma, die onder anderen samen met Van Deutekom als analist werkte voor de NOS: "Wat is het leven soms oneerlijk en hard. Familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies."

Ook Jochem Uytdehaage kan het nieuws amper bevatten. "Wat een klap. Zo snel. Hier zijn geen woorden voor", schrijft de oud-schaatser op Twitter.