Irene Schouten en Arjan Stroetinga hebben dinsdag de nationale marathontitel veroverd. Voor Schouten is het haar vierde titel op rij, terwijl Stroetinga al voor de zevende keer de titel voor zich opeist.

De 26-jarige Schouten hield Bianca Bakker (tweede) en Manon Kamminga (derde) ruim achter zich in de sprint. Voor de kopvrouw van Royal A-ware betekende het bovendien haar negende overwinning op rij. Ze is dit seizoen nog ongeslagen op de marathon.

Met haar vierde nationale titel op rij komt Schouten op gelijke hoogte met Atje Keulen-Deelstra, die van 1975 tot en met 1978 triomfeerde. Keulen-Deelstra won ook in 1980 en is met vijf titels recordhoudster.

Schouten veroverde afgelopen zondag in Thialf nog voor de zesde keer de Nederlandse titel op de massastart en gold als topfavoriete voor de titel. Ze liet zich in de beginfase al meteen van voren zien en zorgde er persoonlijk voor dat een vroege vluchtpoging van Melissa Wijfje teniet werd gedaan.

'Carien verdiende deze titel meer'

Ongeveer halverwege de wedstrijd vormde zich een kopgroep van zes, maar die werd al snel weer ingerekend door het peloton. Daarna trachtte Carien Kleibeuker, ploeggenote van Schouten, weg te komen. De vluchtpoging van de veertigjarige routinier kreeg evenmin de zegen van de meute.

In het laatste deel van de race hadden de tactische plannen van de diverse ploegen de overhand. Daardoor werd een eindsprint onvermijdelijk. Voor Schouten was dit het ideale scenario. Mede dankzij het uitstekende kopwerk van teamgenotes Kleibeuker en Elisa Dul kon de titelverdedigster opnieuw zegevieren.

"Ik was niet super in deze race", liet Schouten na afloop bij de NOS weten. "Carien verdiende deze titel meer. Ze heeft echt heel goed gereden en alles voor mij gedaan, evenals mijn andere ploeggenoten. Maar om op deze manier te winnen, heb je een sterke eindsprint nodig. En die heb ik, maar Carien helaas niet."

Stroetinga sprint naar zevende titel

Enkele uren later wist Simon Schouten, de oudere broer van Irene, het familiefeest niet wat groter te maken. De titelverdediger zag Stroetinga er met de zege vandoor gaan. Schouten eindigde als vierde.

De 37-jarige Fries bleef in de eindsprint na 150 ronden Sjoerd den Hertog (zilver) en Crispijn Ariëns (brons) voor. Hij won al in 2008 zijn eerste titel en was daarna ook de beste in 2010, 2011, 2012, 2014 en 2016.

Titelkandidaat Gary Hekman (AB Vakwerk) ging in de laatste bocht als nummer drie onderuit en was daardoor kansloos voor zijn eerste eindzege. Dat overkwam hem twee dagen eerder bij de NK afstanden in Thialf op de massastart ook al.

Toen ging ook Schouten de boarding in, waarna de twee verhaal bij elkaar gingen halen en even leek er sprake van een handgemeen op het ijs. Beiden konden zich net op tijd beheersen, maar kregen van de KNSB een dag later niettemin een berisping wegens ontoelaatbaar gedrag.

Marathon extra beladen na val

Door het spraakmakende incident in Heerenveen was de marathon in Groningen extra beladen. De twee betrokken teams zochten elkaar tijdens het NK marathon opnieuw een paar keer op, met het nodige duw- en trekwerk tot gevolg, maar zonder verdere uitwassen.

Ondanks de vele vluchtpogingen bleef het peloton langdurig bijeen. In de slotfase hield AB Vakwerk het tempo hoog om de kans op ontsnappingen zo klein mogelijk te maken. De 'groene brigade' speelde op deze manier sprinter Hekman als belangrijkste troef uit. In de slotronden namen de mannen van coach Jillert Anema (Royal A-ware) het initiatief echter over, waarna de erkende sprinter Stroetinga het karwei vakkundig afmaakte.

"Vorige week zat volgens de buitenwacht de sleet er bij mij misschien nog op, maar nu niet meer", liet de Friese routinier, die in 2016 voor de laatste keer zegevierde, lachend weten bij de NOS.