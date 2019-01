In de slotfase van de massastart bij de NK afstanden in Thialf deed zich zondag misschien wel het opmerkelijkste moment van het weekend voor. Gary Hekman en Simon Schouten raakten elkaar en gingen onderuit, wat leidde tot een opstootje.

Bij het ingaan van de laatste bocht ging Arjan Stroetinga aan de leiding en leek het erop dat diens teamgenoot Schouten concurrent Hekman afsneed. Beide rijders kwamen ten val, net als Stroetinga, waardoor Douwe de Vries won.

"Ik werd volledig geblokkeerd. Een soort van aanslag. Belachelijk", zegt een verbijsterde Hekman tegen de NOS over het feit dat de wedstrijdjury hem als schuldige van het incident aanwees.

Na de val gooide hij uit boosheid zijn bril naar Schouten, waarna een opstootje ontstond. "Hij riep: 'Wat doe je?' Waarop ik zei: 'Wat doe ik?' Toen pakte ik hem even bij de kraag en gaf ik een lichtelijk kopstootje."

Er is al langer sprake van spanning tussen AB Vakwerk-rijder Hekman en Royal A-Ware-schaatsers Schouten en Stroetinga. Zo was er begin dit jaar bij het NK natuurijs op de Weissensee ook al tumult na de finish nadat het trio elkaar in de laatste meters gehinderd zou hebben.

Schouten zich van geen kwaad bewust

Schouten is zich van geen kwaad bewust en vindt dat de schuld van de valpartij in Thialf bij Hekman ligt.

"Heel duidelijk. Hekman reageerde op de misslag van Stroetinga. Een uur na de wedstrijd heb ik hem nog gevraagd of hij de beelden al heeft gezien. Maar hij liep gewoon stug door en zei: 'Je kan naar buiten komen, kan je wat anders krijgen.'"

Winnaar De Vries van Team Jumbo-Visma is duidelijk in zijn oordeel. "Het kwam voor mij goed uit, maar wat Schouten deed, hoort niet. Heel slecht dat één ploeg zich altijd op Hekman fixeert. Je ontneemt iemand het plezier in de sport."

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel op de massastart naar Irene Schouten, die ook voor de ploeg van Anema uitkomt.

De Nederlandse titel op de massastart ging naar Douwe de Vries. (Foto: ANP)