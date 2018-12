Carien Kleibeuker is misschien wel de verrassendste naam in de Nederlandse selectie voor de WK afstanden. De veertigjarige stayer was de afgelopen maanden vaak parttimeschaatsster, maar reed zondag bij de NK afstanden naar zilver op de 5 kilometer.

Kleibeuker wil er geen speciale aankondiging van maken, maar ja, na dit seizoen stopt ze écht met schaatsen.

"Ik heb gemerkt dat als je met de volle overgave voor je werk wil gaan, het heel lastig te combineren is met het schaatsen", zegt de rijdster van Team easyJet. "Ik ben de jongste niet meer. Als je twintig bent, is dat misschien makkelijker dan als je de dubbele leeftijd hebt bereikt."

Die realisatie kwam al eerder dit jaar bij Kleibeuker, toen ze na een mislukte olympische missie begon te werken bij een digitaal innovatielab dat eHealth-producten maakt. Maar richting de winter besefte ze ook dat ze nog niet klaar is om afscheid te nemen van haar sport.

"Ik had een valse start van dit seizoen, deels door een hersenschudding en deels doordat ik de combinatie werk en schaatsen niet meer wilde. Maar dat zou betekenen dat het schaatsen zou wegkwijnen en dat vond ik toch wel jammer voor iets wat ik jarenlang met zoveel plezier gedaan heb."

"Ik wilde mijn schaatscarrière op een goede manier afsluiten en daarom heb ik de afgelopen anderhalve maand onbetaald verlof opgenomen en heel weinig gewerkt. Daardoor kon ik heel veel trainen en als ik eenmaal de schaatsslag te pakken heb, kan het nog steeds hard."

Carien Kleibeuker, Esmee Visser en Carlijn Achtereekte op het podium van de 5 kilometer (Foto: ANP)

'Schaatsen is zo leuk'

Hard ging het zeker zondag in Heerenveen. Kleibeuker hoefde op de 5 kilometer met een tijd van 6.53,97 alleen de achttien jaar jongere olympisch kampioene Esmee Visser (6.49,49) voor zich te dulden. "Van deze tijd had ik aan het begin van het seizoen niet durven dromen."

Bijna 22 jaar na haar debuut op de NK afstanden, en negentien jaar na haar eerste medaille (brons), stond Kleibeuker voor de negende keer op het NK-podium van haar favoriete afstand (vier keer goud, drie keer zilver, twee keer brons).

"Ik ben er wel even tussenuit geweest", zegt de moeder van dochter Annemijn met een lach. "Maar het is wel bijzonder dat ik al zo lang aan top sta op de 5 kilometer. Het komt doordat schaatsen zo leuk is."

Kleibeuker in 2000 als WK-debutante (Foto:ANP)

'Ik heb onwijs veel zin in WK afstanden'

Door haar zilveren NK-medaille mag Kleibeuker over anderhalve maand voor de vierde keer naar de WK afstanden, het toernooi waarop ze drie jaar geleden tweede werd op de 5 kilometer.

"Ik heb onwijs veel zin in de WK. Het is in Inzell, de plek waar ik het werelduurrecord heb gereden. Ik heb het daar altijd bijzonder gevonden."

Inzell belooft nu ook de plek te worden van het einde van de lange langebaancarrière van Kleibeuker. "Ja, ik weet zeker dat ik ga stoppen", lacht ze. "En ik denk dat ik bezig ben om dat op een heel goede manier te doen."