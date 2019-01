Ireen Wüst sloot de NK afstanden af met twee keer goud, één keer zilver, drie WK-tickets én kwalificatie voor het EK allround. De 32-jarige Brabantse geniet volop van het schaatsen na een zomer waarin ze flink werd uitgedaagd.

Ze heeft flinke hoogtevrees, maar toch stond Wüst een paar maanden geleden tijdens een trainingskamp samen met haar ploeggenoten Lotte van Beek en Esmee Visser hoog in een boom in een avonturenpark in Font-Romeu.

"Ik stond daar met echt met trillende zweethandjes", herinnert de rijdster van TalentNED zich met een glimlach. "'Ik ga dit niet doen', zei ik tegen Lotte, maar dat liet ze niet toe. Lotte en Esmee hebben me het hele parcours doorgesleept."

Het avontuur in de Franse Pyreneeën paste in het motto dat Van Beek en Wüst in de zomer samen bedacht hadden: Out of your comfort zone. De afgelopen jaren was de vijfvoudig olympisch kampioene zeer succesvol, maar was er weinig vernieuwing in haar trainingen.

Door de overstap naar coach Peter Kolder, die ruim een decennium geleden ook haar trainer was bij Jong Oranje, veranderde er veel voor Wüst.

"Ik heb het vertrouwen aan Peter gegeven en dat pakt heel goed uit", concludeert ze na een sterke eerste helft van het seizoen. "Ik wist wel dat ik vernieuwing nodig had. Maar ik wist niet dat ik er zó aan toe was."

'Je moet niet in beperkingen denken'

De zesvoudig wereldkampioene allround noemt als voorbeeld van een "nieuwe prikkel" een dag in de zomer dat er opeens drie trainingen op het programma stonden. 's Ochtends was er een krachttraining, 's middags werd er 1,5 uur gefietst en 's avonds gingen Wüst en co naar Thialf voor een shorttracktraining.

"Dan is het ook weer de uitdaging hoe je daar op reageert", aldus Wüst. "Volledig uit de comfortzone en gewoon maar doen. Want als je alleen maar in risico's en beperkingen gaat denken, kun je beter stoppen."

De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat de Brabantse dit seizoen tegen haar natuur in al vroeg in topvorm is. Dat bevestigde ze afgelopen weekend bij de NK afstanden in Thialf met goud op de 1.000 en 1.500 meter en zilver op de 3.000 meter.

"Ik weet niet of ik in de vorm van mijn leven ben, maar het gaat wel gewoon hartstikke goed. Ik geniet er behoorlijk van."

Peter Kolder. (Foto: ProShots)

Wüst kruipt ook op 1.000 meter naar wereldtop

Wüst toonde zondag met haar eerste nationale titel op de 1.000 meter in twaalf jaar niet voor het eerst dit seizoen aan dat haar grootste progressie in haar explosiviteit zit.

Met haar winnende tijd van 1.14,86 was ze bijna 1,5 seconde sneller dan een jaar geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi, toen ze op de kilometer derde werd in 1.16,29.

"Vorig jaar plaatste ik me op de 1.000 meter wel voor de Spelen, maar daar speelde ik een bijrol (Wüst werd negende in Zuid-Korea, red.) en daar word ik niet gelukkig van. Ik kan nu ook op de 1.000 meter weer meedoen met de wereldtop en dat is wat ik wil."