Kai Verbij kende door een harde val in de training een verre van vlekkeloze aanloop naar de 1.000 meter bij de NK afstanden, maar de titelverdediger pakte zondag in Thialf zijn laatste kans op plaatsing voor de WK afstanden.

De 24-jarige Verbij viel zaterdag bij een temporondje in de training hard op zijn knie. "Terwijl ik nooit val", zei hij een dag later met een flauwe glimlach. "Ik was drie jaar geleden voor het laatst gevallen. Het deed best pijn, mijn knie was blauw en er zat veel vocht in, dus dat zorgde voor wat onzekerheid."

De sprinter van Team Reggeborgh was vrijdag teleurstellend vijfde geworden op de 500 meter, waardoor hij zondag op de 1.000 meter in de top drie moest eindigen om zich nog in de ploeg voor de WK afstanden (7-10 februari in Inzell) te schaatsen.

"Op de 500 meter had ik een beetje een amateuristische fout gemaakt, want er zat geen lekkere ronding in mijn schaats. Vervolgens had ik er een nieuwe ronding in gezet en daarmee ging ik zaterdag onderuit. Ik ben niet zo van de excuses zoeken, maar het was allemaal niet optimaal. Mijn voorbereiding op de 1.000 meter was niet top."

Desondanks reed Verbij, die de afgelopen twee seizoenen Nederlands kampioen 1.000 meter werd, zich in de WK-ploeg door op zijn favoriete afstand derde te worden. Met een tijd van 1.08,54 hoefde hij alleen Kjeld Nuis (1.08,16) en Thomas Krol (1.08,26) voor zich te dulden.

"Ik ben op zich wel tevreden", zei de geboren Zuid-Hollander, die tijdens de race niet meer aan zijn knie dacht. "Ik had een heel goede tegenstander aan Thomas, ik kon in de laatste ronde bij hem aanhaken en dat heeft me erdoorheen getrokken."

'Seizoen tot nu toe wisselvallig'

Verbij plaatste zich door zijn derde plek op de 1.000 meter ook voor het EK sprint over twee weken in Collalbo, waar hij zijn titel zal verdedigen. De pupil van Gerard van Velde hoopt dat hij in Italië een constanter niveau kan laten zien dan in de eerste maanden van het seizoen.

"Ik presteer tot nu toe wat wisselvallig, vooral op de 500 meter. Misschien komt het omdat het een jaar na de Spelen is. En we hebben met de ploeg tot november in onzekerheid gezeten, omdat we geen sponsor hadden. Dat was toch een bepaalde last die we moesten dragen. Al met al is het een ander seizoen dan vorig seizoen."

Verbij ziet de Rus Pavel Kulizhnikov als de grote favoriet voor de Europese sprinttitel. "Ik zou heel graag mijn titel prolongeren, maar het zal een flinke strijd worden met Kulizhnikov en ook Nuis."

Nuis heeft veel zin in EK sprint

Nuis keek zondag na zijn tweede gouden medaille bij de NK afstanden al reikhalzend uit naar het EK sprint. "Buitenijs ligt me goed. En ik hou van Collalbo, we trainen er vaak. Dus ik heb echt zin in dat toernooi."

De tweevoudig olympisch kampioen, die zaterdag ook de titel op de 1.500 meter pakte in Thialf, was zeer tevreden over zijn toernooi.

"Een 100 procentscore, beter kan het niet. Beide races verdienden niet de schoonheidsprijs, maar dat maakt niet uit. Vandaag dacht ik in de laatste ronde al dat ik het goud binnen had. Dat past niet echt bij me, maar ik ben blij dat ik alsnog gewonnen heb."